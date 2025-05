Walheim mit verdientem Heimsieg gegen FC Stolberg II

In einem intensiven Spiel unter der guten Leitung des Schiedsrichters setzte sich der FC Walheim verdient mit 6:3 gegen den FC Stolberg 2 durch. Von Beginn an entwickelte sich eine spannende Partie, in der Walheim – unterstützt durch vier Spieler der zweiten Mannschaft – früh mit 2:0 in Führung ging. Doch Stolberg kämpfte sich zurück und konnte noch vor der Halbzeit zum 2:2 ausgleichen.

Nach der Pause nahm das Spiel weiter an Fahrt auf. Beide Teams spielten mit offenem Visier, doch Walheim zeigte die bessere Effektivität und Entschlossenheit im Abschluss. So sprang am Ende ein verdienter Heimsieg heraus.