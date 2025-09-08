Walheim mit Heimsieg im Spiel gegen Eicherscheid Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga C3 Aachen Eicherscheid II Walheim

Der FC Walheim konnte am Sonntag einen wichtigen Arbeitssieg gegen Germania Eicherscheid 2 einfahren. In einer umkämpften Partie setzte sich das Team mit 2:1 durch und sammelte damit drei wertvolle Punkte. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, bei dem der FC Walheim zunächst das Heft in die Hand nahm. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter folgerichtig auf den Punkt. Tas übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zur 1:0-Führung.

Eicherscheid zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und kam durch eine Standardsituation noch vor der Pause zum Ausgleich – 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Walheim sichtbar und zeigte mehr Präsenz in den Zweikämpfen. Der Lohn folgte in Form eines echten Traumtores: Arabi fasste sich ein Herz und erzielte mit einem sehenswerten Schuss die erneute Führung zum 2:1.