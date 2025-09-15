Walheim mit deutlichem Heimsieg gegen Monschauer Land

Vier Spiele, vier Siege – klingt perfekt. Aber für mich als Trainer ist das nur eine Momentaufnahme. Was zählt, ist das, was wir heute gemeinsam auf den Platz gebracht haben.
Besonders bewegend war die Geschichte von Edy Reiman. Vor knapp einem Jahr hat er sich gegen denselben Gegner einen Kreuzbandriss zugezogen. Heute durfte er nach dieser langen Leidenszeit endlich wieder auflaufen – die ersten fünf Minuten, die sich für uns alle wie ein Sieg anfühlten.
Dann der Höhepunkt: Wir bekommen einen Elfmeter. Von den Zuschauern bis zur gesamten Mannschaft wurde nur ein Name gerufen: Edy. Natürlich war er nervös – aber er hat den Ball genommen und eiskalt zum 6:0 verwandelt. In diesem Moment stand nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern die Gemeinschaft.
Genau das ist es, was uns ausmacht: Erst wenn aus einem „Ich“ ein „Wir“ wird, können wir erfolgreich sein.
Aber – und das möchte ich betonen – es ist nur eine Momentaufnahme. Den Weg bestimmt nicht allein das Trainerteam, sondern die Mannschaft selbst. Heute haben wir gesehen, was möglich ist, wenn alle zusammenstehen.