Walheim mit deutlichem Heimsieg gegen Monschauer Land

Vier Spiele, vier Siege – klingt perfekt. Aber für mich als Trainer ist das nur eine Momentaufnahme. Was zählt, ist das, was wir heute gemeinsam auf den Platz gebracht haben.

Besonders bewegend war die Geschichte von Edy Reiman. Vor knapp einem Jahr hat er sich gegen denselben Gegner einen Kreuzbandriss zugezogen. Heute durfte er nach dieser langen Leidenszeit endlich wieder auflaufen – die ersten fünf Minuten, die sich für uns alle wie ein Sieg anfühlten.