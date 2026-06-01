Walheim mit 3:3 im letzten Heimspiel gegen Breinig

Im letzten Heimspiel der Saison trennte sich der FC Walheim von Breinig 3 mit einem 3:3 (1:1). Erneut stark ersatzgeschwächt und mit gerade einmal elf Spielern im Kader zeigten die Jungs eine insgesamt gute Leistung. Sie erspielten sich einige Torchancen und hielten trotz der schwierigen personellen Situation stark dagegen.
Für einen würdigen Rahmen des letzten Heimspiels sorgte der Verein, der allen Zuschauern beste Bedingungen für einen gelungenen Fußballnachmittag bot.
Am Ende geht das Unentschieden auch aufgrund des anhaltenden Verletzungspechs in Ordnung. Der gewonnene Punkt sorgt dafür, dass unsere Chancen auf Platz zwei weiterhin bestehen.
Nun richtet sich der Blick auf den letzten Spieltag beim Tabellenzweiten Freund 2. Dort wird sich nach 90 Minuten zeigen, ob es für uns noch reicht. Eines ist jedoch sicher: Die elf Spieler, die auf dem Platz stehen werden, werden alles geben und alles für Platz zwei raushauen.