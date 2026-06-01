Walheim mit 3:3 im letzten Heimspiel gegen Breinig

Im letzten Heimspiel der Saison trennte sich der FC Walheim von Breinig 3 mit einem 3:3 (1:1). Erneut stark ersatzgeschwächt und mit gerade einmal elf Spielern im Kader zeigten die Jungs eine insgesamt gute Leistung. Sie erspielten sich einige Torchancen und hielten trotz der schwierigen personellen Situation stark dagegen.

Für einen würdigen Rahmen des letzten Heimspiels sorgte der Verein, der allen Zuschauern beste Bedingungen für einen gelungenen Fußballnachmittag bot.