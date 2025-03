Walheim II siegt im Derby bei Lichtenbusch III

So., 16.03.2025, 11:00 Uhr

Bei bestem Fußballwetter taten wir uns von Anfang an ungewohnt schwer und kamen nicht richtig ins Spiel. Wir hatten Glück, dass das Heimteam nicht bereits nach wenigen Minuten in Führung ging. Die gesamte erste Halbzeit über wirkten wir unsicher und waren oft nicht wach genug.

In der 24. Minute konnte Lambertz einen Fehler des gegnerischen Torwarts ausnutzen: Dieser ließ den Ball nach dem Fangen unglücklich aus den Händen fallen. 15 Minuten später bestrafte Schartmann einen Fehlpass in der Hintermannschaft der Gastgeber und erhöhte auf 2:0. Somit gingen wir mit einer komfortablen, aber glücklichen Führung in die Halbzeitpause.

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff traf der eingewechselte Thelen nach Vorarbeit von Webers zum 3:0. Doch das Heimteam kam durch ein Kopfballtor kurz darauf auf 1:3 heran. Unsere Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Schartmann und Thelen bauten die Führung nach jeweils starker Vorarbeit von Krämer weiter aus.