Walheim II mit deutlichem Auswärtssieg bei Roetgen III

Bei kühlen, nassen und windigen Wetterverhältnissen konnten wir von Anfang an unsere Dominanz auf den Platz bringen. Bereits nach zehn Minuten verwertete Weinberg einen Chipball von F. Lambertz zur 1:0-Führung. Auch danach spielte sich das Geschehen größtenteils in der Hälfte der Roetgener ab.

In der 30. Minute fiel dann das 2:0: Ein abgefälschter Schuss von Schmal nach Vorarbeit von Webers segelte unhaltbar über den Keeper ins Tor. Neun Minuten später konnte sich auch Schartmann nach Vorlage von Schmal in die Torschützenliste eintragen. Dank unserer wohl stärksten ersten Halbzeit in dieser Saison gingen wir mit einer verdienten 3:0-Führung in die Pause.