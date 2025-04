Walheim II entscheidet Spitzenspiel für sich

Im wahrscheinlich schwersten und wichtigsten Spiel der Saison hatten wir uns einiges vorgenommen. Mit fast voller Besetzung und einem gut gefüllten Kader gingen wir in die Partie – taten uns aber anfangs ziemlich schwer. Man hat direkt gemerkt, dass ordentlich Spannung in der Luft lag. In den ersten 20 Minuten gab’s auf beiden Seiten viele kleine Fehler, was den Spielfluss immer wieder gestört hat.

Das Zentrum war durch das starke Mittelfeld der Gäste quasi dicht. Nach 15 Minuten dann der erste Rückschlag: Lammersdorf nutzte einen schönen Spielzug zur 1:0-Führung – nicht gerade der Start, den wir uns gewünscht hatten.