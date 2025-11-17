Walheim gleicht dreimal aus

In einer intensiven, phasenweise naiv geführten Partie erkämpfte sich der FC Walheim einen Punkt – und das trotz dreimaligem Rückstand. Am Ende steht ein 3:3, mit dem man aufgrund des Spielverlaufs leben muss.

Gegen einen gut organisierten, tiefstehenden Gegner fand Walheim kaum Zugang zum eigenen Spiel. Viele Aktionen blieben Stückwerk, klare Ballstafetten waren selten. Vichttal nutzte seine Möglichkeiten effizient und brachte Walheim immer wieder unter Druck.

Trotz aller Schwierigkeiten zeigte das Team jedoch Moral und Kampfgeist.

Die Tore erzielten:

• 1:1 Döner

• 2:2 Tas

• 3:3 Tas