Walheim dreht Partie bei SG Stolberg III

Nach einer desolaten ersten Halbzeit, in der der FC Walheim mit 0:2 zurücklag und nur dank eines gehaltenen Elfmeters von unserem Torwart nicht noch höher in Rückstand geriet, fanden in der Kabine offenbar deutliche Worte von Trainer Schmitz statt.

Diese zeigten Wirkung: In den zweiten 45 Minuten präsentierte sich die Mannschaft wie ausgewechselt. Mit einer geschlossenen Teamleistung drehte der FC Walheim die Partie innerhalb von 30 Minuten und sicherte sich am Ende einen verdienten 5:2-Auswärtssieg. Besonders hervorzuheben ist niemand – denn genauso wie in der ersten Halbzeit alle versagten, trugen in der zweiten Halbzeit alle gleichermaßen zur starken Aufholjagd bei. Ein Sieg, der vor allem auf Moral und Teamgeist zurückzuführen ist.