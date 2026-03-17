🖤❤️ Waleed Alfahl verstärkt das Mittelfeld der Victoria

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 begrüßen: Waleed Alfahl schließt sich den Schwarz-Roten an und verstärkt künftig das Mittelfeld.

Der 21-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus dem Amateurfußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn kommt Waleed auf 37 Spiele und konnte dabei auch offensiv Akzente setzen.