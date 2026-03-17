🖤❤️ Waleed Alfahl verstärkt das Mittelfeld der Victoria

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 begrüßen: Waleed Alfahl schließt sich den Schwarz-Roten an und verstärkt künftig das Mittelfeld.
Der 21-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus dem Amateurfußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn kommt Waleed auf 37 Spiele und konnte dabei auch offensiv Akzente setzen.
Mit seiner Dynamik, seiner Laufbereitschaft und seinem Einsatzwillen passt Waleed gut in das Profil, das der Verein für die kommende Spielzeit sucht. Er soll dem Mittelfeld zusätzliche Energie verleihen und ist ein weiterer Baustein für eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft 2026/2027.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Waleed Alfahl, Trainer Kai Schiefbahn
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