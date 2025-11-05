Waldtruderinger Standardkönige gewinnen bei Anzing/Parsdorf

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Trudering wollte Waldtrudering in Parsdorf wieder ein anderes Gesicht zeigen. Diese Vorhaben wäre nach gerade einmal 20 Sekunden Spielzeit beinahe erheblich erschwert worden, als die Gäste nach zielstrebiger Eröffnung über die linke Seite die anschließende Flanke vom rechten 5er-Eck zurück in die Mitte köpften und dort ein eingelaufener Angreifer aus fünf Metern das Tor verfehlte. Doch auch die Gäste verzeichneten früh einen Hochkaräter durch Bieringer, der nach Vorlage von Hauschild frei aus 10 Metern halbrechter Position zum Abschluss kam, das Leder aber knapp links vorbei setzte. Waldtrudering war fortan optisch dominant gegen sich Richtung Mittellinie zurückziehende Gastgeber, klare Möglichkeiten sprangen aus dieser Überlegenheit jedoch nicht heraus. Die Hausherren agierten ohne große Ballbesitzphasen mit schnellen Bällen in die Spitze und stellten die Defensive der Schwarz-Gelben zumindest vereinzelt vor gehörige Herausforderungen. So musste TW Weinbrenner bei einem Freistoß aus 20 Metern halbrechter Position sein ganzes Können zeigen und warf sich auch dem Nachschuss erfolgreich entgegen. Der erste Treffer fiel Mitte des ersten Durchgangs dann auf der Gegenseite, als Sterner einen Eckball von links nach innen brachte und Bieringer das Leder erfolgreich ins lange Eck nickte. Bei einem Freistoß fünf Minuten später durften die Gäste beinahe erneut jubeln, doch im Gewühl wurden drei Abschlüsse kurz vor oder auf der Torlinie erfolgreich von Verteidiger-Beinen geblockt; den nachfolgenden Konter spielten die Platzherren zielstrebig aus und erzielten letztlich aus kurzer Distanz den Ausgleich.

Auch im zweiten Durchgang blieb die Verteilung der Spielanteile dieselbe, Waldtrudering immer wieder mit langen Ballbesitzphasen rund um die Mittellinie, aber ohne die notwendige Genauigkeit bei den Bällen in die Spitze. So musste erneut ein Standard von Sterner zur Führung herhalten, diesmal war es ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld, den Anzing/Parsdorf nur unzureichend klären konnte, so dass Garbrecht aus dem Rückraum zum Abschluss kam und diesen ins Netz setzte. Die folgenden 20 Minuten verliefen intensiv, aber ohne große Höhepunkte, ehe Weinbrenner nach übermotiviertem Einsteigen 10 Minuten durchschnaufen durfte. In dieser Phase übernahmen die Gastgeber sofort das Kommando, mussten aber nach einer Schuster-Ecke und anschließendem Buttermann-Kopfball erneut das Spielgerät aus dem eigenen Netz holen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, nach einem Eckball entschied der Unparteiische gegen Garbrecht auf einen sehr fragwürdigen Handelfmeter und es stand nur noch 2:3. Das Geschehen geriet in der verbleibenden Spielzeit äußerst zerfahren, klare Möglichkeiten konnten sich beide Teams nicht mehr erarbeiten. So war es wenig überraschend wiederum ein Standard, der den Endstand für Waldtrudering lieferte; Schuster setzte eine Ecke von der rechten Seite ans kurze Kreuzeck, von wo der Ball zu Sterner sprang und dieser mit einem satten Schuss den Dreier eintütete. Unerfreulicher Schlusspunkt war ein brutales Einsteigen eines Heimakteurs gegen Bieringer in der letzten Minute der Nachspielzeit, bei dem der Unparteiische klar Gnade vor Recht walten ließ und den Täter nur mit einer Zeitstrafe bedachte.

In einer Partie auf überschaubarem Niveau zeigten sich die Waldtruderinger sichtbar gewillt, die schwache Performance der Vorwoche vergessen zu machen; und auch wenn definitiv nicht alles gelang, konnte man sich mit einer zuvor so nie gesehenen Standard-Stärke einen wichtigen und aufgrund des betriebenen Aufwands letztlich verdienten Dreier erarbeiten.