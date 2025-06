Waldtruderinger Relegationsexperten halten die Klasse

Wie schon im Hinspiel gehörte auch im Rückspiel die Anfangsphase klar dem ESV München Ost. Beide Teams agierten erneut mit hohem Pressing und unterbanden längere Ballbesitzphasen. Die Gastgeber fanden dennoch immer wieder Lücken im Waldtruderinger Defensivverbund und verzeichneten in den ersten 20 Minuten vier gute Möglichkeiten, die 1:2-Niederlage vier Tage zuvor zu egalisieren. Doch wurde ein Abschluss nach einem Eckball aus kurzer Distanz am Gehäuse vorbei bugsiert und auch Schuss aus sieben Metern zentraler Position verfehlte sein Ziel um einen knappen Meter.

Zweimal war TW Weinbrenner Endstation, sowohl als Sieger im 1 gegen 1-Duell gegen einen durchgebrochenen Stürmer nach zu kurzer Rückgabe von Querfurth als auch bei einem strammen Freistoß aus 25 Metern. Waldtrudering meldete sich erst nach 25 Minuten richtig an, dann aber direkt fulminant mit einem satten Bieringer-Knaller aus 18 Metern an den rechten Innenpfosten. In der Folge gelang es den Gäste besser, die Angriffsbemühungen der Platzherren zu neutralisieren, viele Zweikämpfe ohne wirklichen Ertrag bestimmten nun das Geschehen. Ab der 35. Minute übernahm dann Waldtrudering das Kommando und zeigte sich in der Phase eiskalt vor dem Kasten. Erst setzte Bieringer das Leder aus 16 Metern halblinker Position punktgenau neben den rechten Pfosten, kurz vor der Halbzeit erhöhte dann F. Berger. Nach einer sehenswerten Pirouette um seinen Gegenspieler wurde der Schussversuch aus 10 Metern noch geblockt, doch kam der Ball nach Einsatz von Bieringer zurück zu Berger, der dann aus 6 Metern keine große Mühe mehr hatte, zu vollenden.

Mit den inkl. Hinspielergebnis drei Toren Vorsprung war die Luft im zweiten Durchgang etwas raus, die Ost'ler schienen nicht mehr an die Wende zu glauben. Offenhäuser nutzte vielmehr einen schlimmen Stockfehler eines Innenverteidigers zur 3:0-Führung. Zwar kamen die Gastgeber fünf Minuten später durch einen gefühlvollen Freistoß aus 20 Metern ins linke Kreuzeck nochmal etwas heran und verzeichneten auch im weiteren Verlauf des zweiten Durchgangs vor allem nach weiten Einwürfen und Eckbällen immer wieder Strafraumaktionen, so wirklich in der Luft lag das Anschlusstor dennoch nie. Gegen Spielende waren es wie im Hinspiel dann wieder die Gäste, die den einen oder anderen weiteren Treffer liegen ließen. So verfehlte etwa Offenhäuser nach einem Durchbruch frei vor dem Keeper das Tor um einen knappen Meter, und Mayer wurde nach Holderried-Hereingabe im 5er im letzten Moment geblockt. Der Schlusspunkt gehörte dann Bieringer, der mit einem Freistoß aus 20 Metern an der Unterkante des Querbalkens scheiterte.