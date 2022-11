Waldtruderinger Kantersieg gegen dezimiertes Trudering

Gegen personell arg dezimierte Truderinger (etwa mit nominellem Torwart in der Sturmspitze) trat Waldtrudering am Donnerstag an der Feldbergstraße an. Die ersten 10 Minuten gehörten den schwierigen Umständen ungeachtet den Hausherren, die auch die erste aussichtsreiche Tormöglichkeit verzeichneten; nach einer unzureichend geklärten Hereingabe kam ein Heim-Akteur aus 8 Metern halblinker Position zum Abschluss, den TW Weinbrenner nur mit größter Mühe aus dem rechten Eck fischen konnte. Im Anschluss fanden die Gäste gegen tief verteidigende Platzherren aber zu ihrem gewohnten Spielaufbau und ließen den Ball nun kontrolliert durch die eigenen Reihen laufen. Mit dem ersten richtigen Torschuss gelang ihnen dann auch die Führung: Berger fand mit einem Chip Holderried auf der halblinken Seite, der das Spielgerät nach innen mitnahm und mit einem platzierten Abschluss aus 20 Metern ins rechte Eck auf 1:0 stellte. Keine fünf Minuten später lag das Leder erneut im Netz, als Holderried bei einem langen Ball nachsetzte und so einen Truderinger zu einem unkontrollierten Rückpass in Richtung Torwart zwang, den der lauernde Buttermann aufnahm und vor dem Keeper überlegt ins lange Eck einschob. Die Partie war nun recht einseitig mit nur wenigen Höhepunkten, Trudering weiterhin auf eine stabile Defensive bedacht und nur vereinzelt mit Entlastungsangriffen; Waldtrudering mit langen Ballbesitzphasen, dabei aber ohne unnötiges Risiko und folglich eher rund um die Mittellinie als im gegnerischen Strafraum. Bis zur 40. Minute blieb es folglich bei Halbchancen, ehe die Gäste nochmal das Tempo anzogen. Erst fand Franz mit einem Freistoß den Kopf von Buttermann (41.) und mit dem Pausenpfiff bediente erneut Franz nach Balleroberung Schuster, der auf Höhe der Mittellinie links außen erkannte, dass der TW noch etwas im luftleeren Raum stand und daher unvermittelt aufs kurze Eck zielte; der Ball drehte sich mit Unterstützung des Kunstrasens noch etwas nach innen und landete mit Hilfe des linken Innenpfostens tatsächlich im Tor.

Nach dem Seitenwechsel attackierten die Hausherren mit dem Mute der Verzweiflung nun höher, wirklich erfolgreich war jedoch auch dieses Mittel nicht. Je zwei Freistöße und Ecken konnte sich Trudering erarbeiten, die aber nicht zu klaren Abschlüssen führten. Auf der Gegenseite landete der Ball nach einem spektakulären Fallrückzieher von Sterner im Netz, doch hatte der Unparteiische im Zweikampf zuvor ein regelwidriges Verhalten gesehen. So dauerte es bis zur 64. Minute, als sich Schuster über die rechte Seite in den Strafraum arbeitete, mit seinem Schuss aus spitzem Winkel dann zwar am Keeper scheiterte, der Abpraller jedoch bei Bieringer landete, der aus sechs Metern erfolgreich war. Spätestens damit war die Gegenwehr der Gastgeber gebrochen, so dass die Gäste nun eine Vielzahl von hochkarätigen Chancen hatte. So scheiterte Hauschild alleine vor dem Keeper an ebendiesem und wurde in zwei Situationen im Strafraum äußerst robust, doch nach Ansicht des Unparteiischen regelkonform vom Ball getrennt oder wahlweise von den Beinen geholt; Sterner zielte frei vor dem Schlussmann zweimal knapp am rechten Pfosten vorbei und Franz traf nach Energieleistung und Solo vom eigenen Mittelkreis nur den linken Pfosten. So blieb es Buttermann vorbehalten, nach Foul an Sterner vom Punkt seinen Dreierpack zu schnüren. In der Schlussminute belohnte sich Hauschild nach Steckpass von Bagehorn doch noch mit einem Treffer und stellte auf ein letztlich verdientes 7:0 für Waldtrudering.