Waldtruderinger Heimsieg gegen Ebersberg II

Jani Roudil machte kurz vor Schluss den Deckel auf die Partie – Foto: TSVW

Hatte man vergangene Woche auswärts in Kirchheim drei Punkte entführt, wollten die Schwarz-Gelben nach schwachen Auftritten gegen Moosach/Bruck und Ismaning auch vor heimischen Publikum endlich wieder Punkte sammeln. Die Partie brauchte kaum Anlaufzeit, gleich in den ersten Minuten tauchte Ebersberg vor dem gegnerischen Gehäuse auf, lies aber die entscheidende Präzision bei einem zu hohen Abschluss aus 12 Metern deutlich vermissen. Auch der TSVW brauchte nicht lange, um sich anzumelden: Frohberg fing einen schwachen Rückpass Richtung Keeper ab, zielte aber freistehend zu ungenau und ließ so eine erste gute Gelegenheit liegen, die der gegnerische Torwart entschärfen konnte. In der Folge waren die Gäste wacher und griffiger und nahmen so Zusehens das Heft des Handelns in die Hand. Ein Abschluss aus spitzem Winkel strich vorbei und bei einem Freistoß musste sich Schlussmann Niksch strecken, um einen Einschlag zu verhindern. Das Heimteam mühte sich hingegen vergeblich, entscheidend zum Zug zu kommen. Bis auf einen Abschluss von Manchevski in Folge einer Ecke war wenig zu sehen. Nach Fehlpass Hodrus schalteten die Gäste dann schnörkellos, und da weder Wulf außen noch Horst innen entscheidend in den Zweikampf kamen, konnte der Spielertrainer der Gäste aus kurzer Distanz einschießen (43.). Dem betriebenen Aufwand entsprechend ging es dann auch mit 0:1 in die Kabine.

In der der Pause schienen die Coaches Horst und Maier die richtigen Worte gefunden zu haben, denn das Heimteam trat nun zunehmend als Hausherr auf, setzte den Gegner früh unter Druck, gewann mehr Zweikämpfe und brachte Struktur ins Spiel. Wenn gleich der erste Abschluss wieder den Gästen gehörte, hatte Weiß nach Balleroberung und Steckpass von Frohberg den Ausgleich auf dem Schlappen, scheiterte kurz nach Wiederanpfiff aber erneut am Gästekeeper. Nach zwei Ebersberger Halbchancen servierte dann der eingewechselte Haage per Ecke auf Horst, der seinen Kopfball am 5er aber nicht setzen konnte und verfehlte. Die nächste dicke Gelegenheit gehörte dann wieder den Gästen, als ein Außenspieler per Chip eingesetzt wurde, nach innen zog und den Ball zentral ans Gebälk drosch. In der Folge gelang den Waldtruderingern dann der Ausgleich: Haage setzte per tollen Pass über die Abwehr den ebenfalls eingewechselten Winter ein, dessen Querpass der Keeper zunächst blocken konnte - per Rebound gab Winter erneut nach innen, Manchevski säbelte freistehend aus 8 Metern über den Ball, der zu Hodrus gelangte - dessen ersten Abschluss konnte der Schlussmann der Eber im Verbund mit seinem Verteidiger noch entschärfen, der Abpraller landete aber erneut beim gut nachsetzenden Hodrus, der nach viel Kuddelmuddel dann aus kurzer Distanz das 1:1 besorgte (67.). Im ähnlichen Stil gelang den Schwarz-Gelben nur 2 Minuten später dann der Doppelschlag, als Haage nach schöner Bewegung und Ball-durchlassen von Hodrus beim Abschluss aus 20 Metern zunächst geblockt wurde, der Ball aber nicht entscheidenden geklärt werden konnte, so zu Roudil geleitet wurde, dessen Abschluss missglückte - der Rebound ging aber erneut an die jetzt wacheren Hausherren, und Winter zog stark nach innen und vollendete vom 16er trocken in die linke Ecke (69.). Diese in der Abfolge schnellen Gegentreffer zeigten sichtlich Wirkung bei den Gästen, die nunmehr verunsichert und wenig zielstrebig agierten. Kurz vor Ende traf dann Roudil nach gutem Antritt von Winter und Vorarbeit von Haage zum 3:1 und entschied so das Match endgültig (87.).