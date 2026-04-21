Waldtruderinger Auswärtscoup bei Kirchheim II samt Last-Minute-Treffer

Kascho Ghafor beendete mit seinem Elfmetertor zum zwischenzeitlichen 1:1 seine persönliche Durststrecke – Foto: TSVW

Nach nur einem Sieg in 5 Spielen seit Rückrundenstart stand für die Schwarz-Gelben eine schwere Auswärtsfahrt zum Tabellenzweiten aus Kirchheim an. Auf dem großen Rasenplatz sah der Matchplan von Coach Horst vor, sicher und kompakt zu stehen und auf Umschaltmomente zu setzen. Allerdings dauerte es keine 10 Minuten, bevor die Kirchheimer ihrem Favoriten-Status gerecht wurden und in Führung gingen. Einer von an diesem Tage zahlreichen Bällen aus dem Halbfeld fand einen Kirchheimer Stürmer hinter Popp, der hochstieg und artistisch per Direktabnahme das 1:0 erzielte (9.). In der Folge gelang es den Gästen aber, gestaffelter zu stehen, und bis auf einen Versuch aus der Distanz kamen die Hausherren trotz deutlicher Feldüberlegenheit kaum gefährlich zum Zug. In der Schlussviertelstunde des ersten Durchgangs überschlugen sich dann die Ereignisse: Zunächst reklamierte das Heimteam einen Handelfmeter, als die Kugel Wulf im Zweikampf an den Arm sprang, der Kirchheimer Stürmer daraufhin aber frei zum Abschluss kam und seinen Schuss zu zentral Richtung Torwart Niksch setzte. Kurz darauf wurde Manchevski schön von Seltmann in die Tiefe geschickt und etwas plump vom gegnerischen Schlussmann umgelaufen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ghafor sicher (30.). Die nun wütend anrennenden Hausherren rückten noch weiter nach vorne. Es waren aber die Gäste, die nach ähnlichem Schema wie vor dem Ausgleich das 1:2 markierten. Nach langem Ball schaltete man über Mast, Ghafor, Zarriello und schließlich Manchevski schnell um, welcher per schönem Schlenker in die linke Ecke die unerwartete Führung erzielte (40.). Nunmehr noch weiter angestachelt, drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, der ihnen, nachdem Doose einen Abschluss mit leicht abgespreiztem Arm blockte und einen Handelfermeter verursachte, auch gelang. Der Kapitän des KSC nahm sich der Sache an und verwandelte ähnlich abgeklärt wie zuvor Ghafor auf der Gegenseite zum 2:2-Halbzeitstand (44.).