Waldtruderinger Auswärtscoup bei Kirchheim II samt Last-Minute-Treffer

Nach nur einem Sieg in 5 Spielen seit Rückrundenstart stand für die Schwarz-Gelben eine schwere Auswärtsfahrt zum Tabellenzweiten aus Kirchheim an. Auf dem großen Rasenplatz sah der Matchplan von Coach Horst vor, sicher und kompakt zu stehen und auf Umschaltmomente zu setzen. Allerdings dauerte es keine 10 Minuten, bevor die Kirchheimer ihrem Favoriten-Status gerecht wurden und in Führung gingen. Einer von an diesem Tage zahlreichen Bällen aus dem Halbfeld fand einen Kirchheimer Stürmer hinter Popp, der hochstieg und artistisch per Direktabnahme das 1:0 erzielte (9.). In der Folge gelang es den Gästen aber, gestaffelter zu stehen, und bis auf einen Versuch aus der Distanz kamen die Hausherren trotz deutlicher Feldüberlegenheit kaum gefährlich zum Zug. In der Schlussviertelstunde des ersten Durchgangs überschlugen sich dann die Ereignisse: Zunächst reklamierte das Heimteam einen Handelfmeter, als die Kugel Wulf im Zweikampf an den Arm sprang, der Kirchheimer Stürmer daraufhin aber frei zum Abschluss kam und seinen Schuss zu zentral Richtung Torwart Niksch setzte. Kurz darauf wurde Manchevski schön von Seltmann in die Tiefe geschickt und etwas plump vom gegnerischen Schlussmann umgelaufen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ghafor sicher (30.). Die nun wütend anrennenden Hausherren rückten noch weiter nach vorne. Es waren aber die Gäste, die nach ähnlichem Schema wie vor dem Ausgleich das 1:2 markierten. Nach langem Ball schaltete man über Mast, Ghafor, Zarriello und schließlich Manchevski schnell um, welcher per schönem Schlenker in die linke Ecke die unerwartete Führung erzielte (40.). Nunmehr noch weiter angestachelt, drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, der ihnen, nachdem Doose einen Abschluss mit leicht abgespreiztem Arm blockte und einen Handelfermeter verursachte, auch gelang. Der Kapitän des KSC nahm sich der Sache an und verwandelte ähnlich abgeklärt wie zuvor Ghafor auf der Gegenseite zum 2:2-Halbzeitstand (44.).
Nach der Pause waren die Hausherren bemüht, das Spiel erfolgreicher zu gestalten, um mit Tabellenführer Dornach schritthalten zu können. Schwarz-Gelb dagegen fokussierte sich darauf, die zu diesem Zeitpunkt beste Offensive der Liga kein weiteres Mal zum Zug kommen zu lassen. Entsprechend ergab sich eine zweite Hälfte für Fußballpuristen. Auf Seiten des KSC fuhr man Angriffswelle um Angriffswelle, die aber aufgrund eines gut verschiebenden Zentrums um Zarriello, Gres und Seltmann, sowie resoluter Zweikampfführung des IV-Duos Popp/Horst wenig Zählbares zur Folge hatten. Bis auf einen Abschluss aus zweiter Reihe, den Schlussmann Niksch sicher abfangen konnte, beschränkte sich die Gefahr auf Standardsituationen. Ein Freistoß aus aussichtsreicher Position hätte beinahe die Führung bedeutet, der Waldtruderinger Schlussmann konnte den tükischen Aufsetzer aber etwas unorthodox mit dem Oberschenkel an den Pfosten lenken, und auch ein Kopfballabschluss nach Ecke am kurzen 5er-Eck verfehlte sein Ziel. Als die vom souverän leitenden SR angezeigte Nachspielzeit fast abgelaufen war, setzte der Gast einen spektakulären Schlusspunkt. Nach langem Abstoß der Waldtruderinger und einem Kopfballduell im Mittelkreis nahm Manchevski den zweiten Ball an, düpierte per Körpertäuschung einen Kirchheimer Verteidiger und chipte aus gut 35 Metern sehenswert über den weit aufgerückten Kirchheimer Schlussmann ins verwaiste Tor (90.+4). Da das Spiel nicht noch einmal angepfiffen wurde, stand mit diesem Last-Minute-Treffer Manchevski als Mann des Spiels und nach 3 verlorenen Partien Waldtrudering wieder als Sieger fest.
Hatte man sicherlich keine spielerische Glanzleistung gezeigt, gingen die 3 Punkte doch aufgrund des gezeigten Einsatzes und der konzentrierten Defensivleistung sowie der Effizienz vor dem gegnerischen Tor nicht gänzlich unverdient mit an den Rotkehlchenweg. Nächste Woche erwartet man Tabellennachbar TSV Ebersberg II, gegen die man mit hoffentlich ähnlich engagierter Leistung die nächsten Punkte holen will.