Waldtrudering verliert bei Tabellenführer Ebersberg

Die Anfangsviertelstunde zwischen Ebersberg und Waldtrudering war so einseitig wie die Tabellensituation vermuten ließ: Die Hausherren zeigten sich in sämtlichen relevanten Teildisziplinen haushoch überlegen und hätten nach in dieser Phase mindestens mit zwei Toren in Führung liegen müssen. Allerdings ließen die Gastgeber eine Zwei-gegen-Null-Situation gegen Waldtruderings Schlussmann Weinbrenner liegen und trafen nach einem Eckball per Kopf den rechten Innenpfosten; zusätzlich blieben zwei gefährliche Abschlüsse aus etwa 10 Metern und zwei weitere aus etwa 20 Metern ungenutzt. Waldtrudering sah den gegnerischen Strafraum lediglich von weitem, ging dann aber mit ihrem ersten halbwegs zielgerichteten Angriff direkt in Führung, als Bieringer nach einem Schuster-Freistoß aus 10 Metern halbrechter Position abziehen konnte und der Versuch von einem Feldspieler unhaltbar ins Netz gelenkt wurde. Anschließend wurde das Geschehen deutlich ausgeglichener, Halbchancen boten sich nun beiden Teams. Auf Waldtruderinger Seite war es zweimal Bieringer, der erst nach einem gefühlvollen Chip von Koch am Keeper scheiterte und etwas später eine unzureichende Rückgabe antizipierte, aus spitzem Winkel mit einem Lupfer-Versuch das Spielgerät aber wiederum nicht am Schlussmann vorbeibrachte. Besser machten es auf der Gegenseite die Hausherren, die ihre Möglichkeiten nun im Stile einer Spitzenmannschaft ausnutzten. Mitte des ersten Durchgangs wurde den Ebern von der ansonsten äußert souverän leitenden Unparteiischen ein äußert zweifelhafter Strafstoß zugesprochen, als nach einem Durchbruch auf der linken Seite der Außen von der Grundlinie nach innen zog und sich auf der Strafraumlinie über das zurückziehende Bein von F. Berger warf. 10 Minuten vor der Pause konnte die Waldtruderinger Defensive dann einen Einwurf nicht klären, welcher nach etwas Ping Pong im Rückraum einem Ebersberger vor die Füße fiel und dieser das Leder sehenswert in den rechten Winkel nagelte.

Der zweite Durchgang war an Höhepunkten deutlich ärmer. Ebersberg verwaltete die eigene Führung ohne große Probleme, verzeichnete selbst aber auch nur vereinzelt Chancen auf den dritten Treffer. Mäßig gefährliche Versuche aus jeweils etwa 18 Metern von Franz und Offenhäuser auf der einen Seite, ein knapp über den Querbalken streifender Kopfball nach einem weiten Einwurf sowie zwei zu schwach ausfallende Schüsse vom linken Strafraumeck auf der anderen Seite waren das Ergebnis der Bemühungen. Die Hausherren konnten 20 Minuten vor dem Ende aber dennoch ihren dritten Treffer erzielen, als ein Freistoß von der Mittellinie am linken 5er-Eck nach innen gebracht wurde und dort ein eingelaufender Mitspieler aus vier Metern unbedrängt einschieben durfte. Hätte Offenhäuser 10 Minuten vor dem Ende nach einem gefühlvollen Berger-Chip von der Strafraumkante einen Meter weiter links gezielt, hätte das Geschehen nochmal Fahrt aufnehmen können. So aber plätscherte die Partie zwar weiterhin auf engagiertem Niveau, aber eben auch ohne die ganz große Spannung ihrem Ende entgegen und es blieb beim verdienten 3:1-Sieg für Ebersberg.