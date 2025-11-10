Waldtrudering unterliegt Haidhausen trotz couragiertem Auftritt knapp

Die Begegnung zwischen Waldtrudering und Haidhausen war kaum angepfiffen, als die Hausherren bereits den Führungstreffer bejubeln durften; Holderied hatte einen Freistoß kurz vor der Mittellinie in Richtung linkes Halbfeld gedroschen, wo ein Haidhausener ein veritables Luftloch produzierte und Mayer dahinter dankend aus 8 Metern halblinker Position einnetzte. Fortan entwickelte sich ein intensives Spiel mit hohem Tempo, in dem die Gastgeber in der ersten halben Stunde etwas aufmerksamer wirkten und so immer wieder starke Balleroberungen erzielten, während sich die Gäste trotz ihrer überragenden individuellen Qualität kaum nennenswert in Abschlussaktion bringen konnten. Als nach 20 Minuten der wuchtige Gäste-Stürmer doch mal zum Abschluss kam, fischte TW Weinbrenner den präzisen Abschluss mit den Fingerspitzen aus dem rechten Eck. Auf der Gegenseite boten sich den Platzherren immer wieder Möglichkeiten zum zweiten Treffer, doch wurde ein Hauschild-Versuch aus 12 Metern zur Ecke abgewehrt, Buttermanns Kopfball aus 6 Metern landete in den Armen des Keepers, ein Schuster-Freistoß lenkte ein Feldspieler kurz vor der Linie erneut zur Ecke und als Bieringer auf gefühlvollen Chip von Sterner auf und davon war, entschied der Unparteiische auf eine zweifelhafte Abseitsstellung. Etwas aus dem Nichts gelang den Gäste 10 Minuten vor dem Seitenwechsel der Ausgleich, als ein Freistoß aus 20 Metern halblinker Position an den Querbalken klatschte und ein Mitspieler den Abpraller handlungsschnell über die Torlinie drückte. Ein doppelt abgefälschter Schuster-Freistoß hätte auf der anderen Seite beinahe wieder die Führung bedeutet, doch konnte der Schlussmann den Ball letztlich parieren, so dass es mit einem 1:1 in die Kabinen ging.

Im zweiten Durchgang zeigten die Gäste, dass auch die keine lange Anlaufphase in eine Partie benötigen, und gingen in der 49. Minute in Führung; der Angreifer konnte erst einen Befreiungsschlag an der Mittellinie festmachen und wurde nach dem folgenden Angriff über die rechte Seite im Strafraum wieder angespielt, wo er nach einem kurzen Haken zielgenau ins lange linke Eck vollendete. Die Führung hatte allerdings nicht allzu lang Bestand, sondern wurde durch Buttermann, der einen Schuster-Freistoß ins linke Eck köpfte, zeitnah egalisiert. Wiederum ein Standard ließ wenig später erneut die Gäste jubeln, diesmal fand ein Freistoß aus 20 Metern halblinker Position den Weg direkt über die Mauer ins linke Eck. In der folgenden Viertelstunde tat sich nicht viel, jeweils ein Abschluss aus spitzem Winkel auf beiden Seiten konnte den jeweiligen Keeper nicht wirklich in Verlegenheit bringen. In der Schlussphase mussten die Hausherren zwangsläufig. Waldtrudering bot sich dann nach 70 Minuten die Riesenchance zum Ausgleich, als Wolf und Bieringer komplett frei auf den Schlussmann zusteuerten, letztlich der Querpass aber zu weit geriet und der SR zusätzlich auf Abseits entschied. In der Schlussphase brannte es dann in beiden Strafräumen nochmal lichterloh und beide Teams hätten das Momentum vollständig auf ihre Seite ziehen konnten. Haidhausen traf fünf Minuten vor dem Ende nach starkem Solo des Angreifers nur den linken Pfosten und setzte den Nachschuss aus 10 Metern an die Oberkante der Latte. Für Waldtrudering bot sich in der Nachspielzeit bei einer Eckenserie mehrfach die Möglichkeit zum Ausgleich. Erst rettete ein Feldspieler gegen Sterners Abschluss einen Meter vor der Torlinie; bei der anschließen Ecke von der anderen Seite fiel der Ball dem aufgerückten TW Weinbrenner vor die Füße, doch auch dessen Abschluss wurde auf der Torlinie geblockt. Mit der folgenden Ecke und gleichzeitig letzten Aktion des Spiel bot sich dann sowohl Schwemer per Kopf als auch Buttermann aus 6 Metern die Chance zum Lucky-Punch, doch brachten auch diese das Kunststück fertig, einen Feldspieler auf der Linie anzuschießen, so dass es letztlich beim knappen Sieg für Haidhausen blieb.