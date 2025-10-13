Waldtrudering triumphiert in Ottobrunn

Die erste Hälfte der Begegnung zwischen Ottobrunn und Waldtrudering war äußerst arm an Höhepunkten. Waldtrudering ließ die Hausherren durch hohes Attackieren kaum zur Entfaltung kommen, und auch die Hausherren erwiesen sich mit einer Mann-gegen-Mann-Verteidigung beinahe über den kompletten Platz als unangenehm zu bespielen. Einzige Annäherungen in der Anfangsviertelstunde waren ein fulminanter Distanzversuch von Knöcklein, der knapp das linke Eck verfehlte, und ein gerade noch geblockter Versuch der Gastgeber aus 12 Metern nach vorheriger gelungener Kombination über vier Stationen. Insofern etwas überraschend ging Waldtrudering in der 18. Minute in Führung, als Knöcklein erneut aus der Distanz sein Glück versuchte, der verunglückte Abschluss jedoch beim freistehenden Franz am Elfer-Punkt landete, welcher dann zielsicher ins linke Eck vollstreckte. Die Platzherren waren in der Folgezeit gefühlt etwas zielstrebiger, abgesehen von einem Schussversuch vom linken Strafraumeck in die Arme von TW Weinbrenner und einer ebenfalls beim Schlussmann landenden Flanke von der rechten Seite nach sehenswertem Solo zuvor geriet der Waldtruderinger Kasten aber nicht in Gefahr.

Auch der zweite Durchgang verlief einige Zeit äußerst zäh, da die Kontrahenten weiterhin defensiv sehr konzentriert agierten und offensiv wenig einfallsreich oder zielstrebig auftraten. Eine seltene Ausnahme markierte die 55. Minute, als im Anschluss an einen Abstoß ein Ottobrunner Richtung TW Weinbrenner strebte, sein Abschluss aus 20 Metern aber zu schwach geriet und so vom Keeper problemlos entschärft wurde. Kurz darauf dezimierten sich die Gastgeber mit einer gelb-roten Karte selbst und mussten den Rückstand fort an in Unterzahl aufzuholen versuchen. Der Unparteiische hatte mit sehr früh gezeigten persönlichen Strafen eine konsequente und kleinliche Linie klar gemacht und hielt sich komplett an diese Regelauslegung, so dass sich die Spieler eigentlich sehr gut darauf hätten einstellen können; dazu waren aber scheinbar nur die Gäste in der Lage, während die Gastgeber mit riskanten Einsteigen sowie Undiszipliniertheiten (Meckern, Ball wegschlagen) die späteren Hinausstellungen selber vorbereitet hatten. In Überzahl waren die Gäste nun zwar spielbestimmend, offensiv gelang aber weiterhin kaum etwas. Stattdessen hätte Ottobrunn bei einem Freistoß aus 18 Metern oder bei einem im letzten Moment geblockten Versuch vom linken 5er-Eck durchaus zum 1:1 kommen können. Erst als Ottobrunn ab der 75. Minute zeitweise in doppelter Unterzahl agieren musste, wurde die Waldtruderinger Überlegenheit drückend, und nachdem Franz nach sehenswertem Solo noch am Keeper scheiterte, servierte er den folgenden Eckball auf den Kopf von Wolf, welcher aus 8 Metern zielgenau ins rechte Eck erfolgreich war. Nur eine Zeigerumdrehung später war erneut eine Franz-Ecke der Ausgangspunkt für das 0:3, über Buttermann gelangte das Spielgerät zu Bieringer und von dort erneut ins rechte Eck. Die Gastgeber gaben sich zwar nicht auf und kamen im Anschluss an einen Freistoß von der rechten Seite durch einen abgefälschten Schuss aus 12 Metern kurzzeitig nochmal heran, doch sorgte Wolf nach Vorlage von Kameter und Pirouette um seinen Gegenspieler aus 8 Metern für klare Verhältnisse.

Nach äußerst zähen 90 Minuten durften sich die Schwarz-Gelben so über den dritten Dreier in Folge freuen. Sprühten die letzten Auftritte nur so vor Spiel- und Offensivfreude, ließ man in dieser Hinsicht heute beinahe alles vermissen; durch einen defensiv weitgehend konzentrierten und vor allem mental und emotional sehr erwachsenen Vortrag war der Sieg aber dennoch irgendwo verdient, wenn auch definitiv zwei Tore zu hoch.