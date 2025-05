Waldtrudering siegreich in Daglfing

In der Partie zwischen Daglfing und Waldtrudering attackierten beide Teams bereits frühzeitig den gegnerischen Spielaufbau, wodurch sich eine recht zielstrebige Begegnung ohne großes Mittelfeldgeplänkel entwickelte. Dabei waren die Gäste über weite Strecken des ersten Durchgangs das aktivere Team. Querfurth per Kopf nach einer Ecke und Mayer aus acht Metern aus einem Tempogegenstoß nach gegnerischem Eckball verzeichneten bereits in der Anfangsphase erste Abschlüsse, verfehlten jedoch das Gehäuse. Garbrecht nach einer flachen Ecke sowie Offenhäuser blank am Elfer-Punkt nach gefühlvoller Berger-Hereingabe näherten sich zunehmend dem Führungstreffer an, welcher nach einer guten halben Stunde schließlich auch fallen sollte: Nach Balleroberung am eigenen Strafraum gelangte die Kugel über Lehder, Bieringer, Offenhäuser erneut zu Lehder, der aus dem linken Halbfeld ins Zentrum flankte und den eingelaufenen Offenhäuser fand; dessen Abschluss konnte der Keeper noch parieren, gegen den Nachschuss von Bieringer war jedoch kein Kraut gewachsen. Die Hausherren übernahmen nun das Kommando und ließen den Ball gefällig durch die eigenen Reihen laufen, weiterhin jedoch ohne nennenswerten Abschluss. Dies änderte sich schlagartig fünf Minuten vor der Pause, als sich Lehder Mitte der eigenen Hälfte einen schlimmen Fehlpass leistete; in Folge dessen durfte ein Helios-Akteur aus 16 Metern platziert Richtung linkes Eck abschließen. TW Weinbrenner konnte den Versuch zwar mit den Fingerspitzen abwehren, musste den Abstauber aus fünf Metern aber passieren lassen. Kurz vor der Pause hatte Bieringer nach einer unsauberen Klärung die erneute Führung auf dem Fuß, wurde aber sieben Meter vor dem Tor im letzten Moment geblockt.

Die erste Viertelstunde des zweiten Durchgangs verlief auf Augenhöhe, abgesehen von einem Bieringer-Freistoß aus 25 Metern ca. einen Meter über den Kasten jedoch ohne Höhepunkte. Nach einer knappen Stunde nahm die Partie wieder Fahrt auf; erst kam ein Heim-Akteur am linken 5er-Eck nicht sauber zum Abschluss, auf der anderen Seite unterlief einem Verteidiger, von Offenhäuser unter Druck gesetzt, im Gegenzug beinahe ein Eigentor. Nach der folgenden Ecke kam Mayer aus 12 Metern zum Abschluss, zielte jedoch recht deutlich über das Tor. In der 66. Minute ereignete sich die letztlich wohl spielentscheidende Situation, als ein bereits verwarnter Daglfinger gegen den andribbelnden Offenhäuser am Mittelkreis volles Risiko ging und für seine Grätsche mit einer harten, gleichwohl vertretbaren gelb-roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Vorerst waren es jedoch die Gastgeber, die in Unterzahl die besseren Möglichkeiten hatten, jedoch scheiterten sie zweimal von der linken Seite nach innen dribbelnd an TW Weinbrenner und brachten es zusätzlich zweimal fertig, aus sieben Metern einen kurz vor der Linie postierten Verteidiger abzuschießen. Ab der 75. Minute wussten die Gäste ihre Überzahl endlich sinnvoll zu nutzen und gingen durch den eingewechselten F. Berger in Führung, der einen zu kurz abgewehrten Eckball aus 12 Metern platziert ins lange linke Eck setzte. Damit war die Gegenwehr der Hausherren weitgehend gebrochen; zwar gab sich Daglfing noch nicht komplett auf, der Glaube an eine Wende war aber kaum mehr sichtbar. Stattdessen vergab Waldtrudering in Person von Mayer, Lehder und Offenhäuser teils kläglich die Vorentscheidung. Diese fiel in der 89. Minute doch noch, als nach einem klasse Spielzug über Querfurth, Mayer und Offenhäuser letztlich Lehder frei auf der linken Seite zur Grundlinie zog und mit seiner flachen Hereingabe den durchgestarteten Mayer fand, der aus drei Metern nur noch einschieben musste. In der Schlussminute gelang Waldtrudering sogar noch ein vierter Treffer, wieder war Lehder der Absender, dessen Chip hinter die Abwehrkette Offenhäuser gegen einen Gegenspieler behauptete, am Keeper vorbei legte und letztlich aus fünf Metern ins leere Gehäuse versenkte.