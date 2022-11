Waldtrudering nach starkem zweiten Durchgang siegreich gegen Ottobrunn

Im ersten Spiel der Rückrunde war die Zweitvertretung des TSV Ottobrunn zu Gast an der Paulfestung. Mit sehr forschem Auftreten überraschten die Gäste die Hausherren und waren in der Anfangsviertelstunde das klar bessere Team. Auch drei gute Torchancen sprangen dabei heraus, die jedoch nichts Zählbares einbrachten. So musste TW Weinbrenner nach nicht einmal fünf Minuten bereits eingreifen, als er einen strammen Schuss aus 20 Metern zentraler Position aus dem rechten Eck fischen konnte. Wenig später war bei einem tückischen Versuch aus 18 Metern auch er machtlos, doch klatschte der Ball vom Querbalken zurück ins Spielfeld. Wenig später strich ein Freistoß von der rechten Sechzener-Kante an Freund und Feind und auch um Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Nun waren endlich auch die Gastgeber wachgerüttelt und fanden gegen hoch pressende, gleichzeitig aber auch in der letzten Linie Mann gegen Mann-verteidigende Ottobrunner bessere Lösungen und tauchten nach 20 Minuten in Person von Buttermann alleine vor dem Keeper auf, der den platzierten Abschluss jedoch mit einem sensationellen Reflex um den Pfosten lenken konnte. Wiederum Buttermann traf wenig später aus 10 Metern halbrechter Position nur das Außennetz. Bei weiteren Abschlüssen von Schuster etwa vom Elfer-Punkt sowie Kleimeier nach Energieleistung über die linke Seite war der Ottobrunner Schlussmann auf dem Posten. Kurz vor Halbzeit fand Franz mit einer Hereingabe den blanken Buttermann, dessen Seitfallzieher jedoch deutlich über das Gehäuse flog. Obwohl dabei nach der Anfangsphase kaum noch klare Abschlüsse heraussprangen, blieben die Gäste durch große körperliche Präsenz und bedingungsloses Anlaufen ein unangenehmer und weitgehend ebenbürtiger Gegner, so dass das Remis zur Pause seine Berechtigung hatte.

Nach ereignislosen 10 Minuten hatte Waldtrudering seine beste Phase und zeigte in dieser Viertelstunde eine ungeahnte Abschlussstärke. Ein Freistoß von Buttermann hätte wohl schon seinen Weg ins linke Kreuzeck gefunden, wäre er von der Mauer nicht leicht abgefälscht und damit um Zentimeter am Pfosten vorbei gelenkt worden. In der 57. Minute war es dann soweit, als Franz sich auf der linken Seite durchsetzen konnte, Weinbrenner dessen Flanke am kurzen Pfosten zwar noch verpasste, Horst jedoch am langen Pfosten unbedrängt einschieben durfte. Der selbe Spieler kam kurz darauf bei einer Koch-Eck mutterseelenallein aus 5 Metern zum Kopfball und nickte das Leder ein. Buttermann hatte nur eine Zeigerumdrehung später bereits den Torschrei auf den Lippen, als er im Anschluss an einen Eckball in Richtung linkes Eck abschloss, der Ball von einem Verteidiger in Richtung rechtes Eck abgelenkt wurde und vom TW aus diesem vermutlich hinter der Linie herausgefischt wurde; der Unparteiische entschied in der unübersichtlichen Situation jedoch auf Weiterspielen. So blieb es dem eingewechselten Holderried überlassen, für die Entscheidung zu sorgen; erst erzielte er auf Vorlage von Schuster das 3:0, ehe er sich 7 Minuten später bei einem Abschlag von Weinbrenner gegen seinen Gegenspieler behaupten konnte und erneut aus etwa 10 Metern halblinker Position vor dem Keeper die Nerven behielt. Ottobrunn war weder in dieser Phase noch bis in die Schlussminuten chancenlos im wörtlichen Sinn, doch wurden die durchaus vorhandenen Möglichkeiten anders als auf der Gegenseite schlicht nicht genutzt. So konnte TW Weinbrenner sowohl einen platzierten Schuss aufs rechte Eck als auch einen Strich zentral aufs Tor zur Ecke abwehren, während zwei weitere Versuche den linken Pfosten knapp verfehlte; als dann der Waldtruderinger Keeper bei einer Ecke nach einem abgewehrten ersten Versuch bereits geschlagen war, konnte Berger den zweiten Versuch von der Linie kratzen.

Auf der Gegenseite verpassten die Hausherren in der Schlussviertelstunde ebenfalls noch den einen oder anderen Treffer, insbesondere durch Sterner, der einen Schuster-Querpass drei Meter vor dem Tor über das Gehäuse bugsierte, und Franz, dessen Strafstoß in Folge eines Handspiels der Keeper um den Pfosten lenken konnte. So blieb es beim verdienten, jedoch etwas zu hohen Waldtruderinger Sieg gegen ein über 90 Minuten gefällig auftretendes Ottobrunn, das sich mindestens einen Treffer definitiv verdient hätte.