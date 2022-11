Waldtrudering mit verdienter Niederlage in Daglfing

Das Spitzenspiel zwischen dem ungeschlagenen Tabellenführer Daglfing und dem Verfolger aus Waldtrudering begann für die Gäste denkbar schlecht: Bei eigenem Anstoß vertändelte das Gastteam das Leder am Strafraum, worauf ein Angreifer aus 14 Metern abschließen durfte, den Ball aber nur unsauber traf. Das Spielgerät trudelte in gefühlter Zeitlupe in Richtung langer Pfosten und lag nach handgestoppten 14 Sekunden im Netz. Letztlich war das ein Spiegelbild der folgenden 90 Minuten, in denen sich die Hausherren in den entscheidenden Situationen durchweg wacher, bissiger und williger zeigten als eine weitgehend fahrige Waldtruderinger Elf. Nach dem frühen Nackenschlag waren die Gäste auf einen sicheren Spielaufbau bedacht, der fortan zumindest keine weiteren krassen Fehler mit sich brachte, aber durchweg von technischen Unsauberkeiten, Abstimmungsproblemen und mangelhaftem Freilaufverhalten geprägt war. So hatten die Gastgeber keine Probleme, das Spielgeschehen weit vom eigenen Gehäuse entfernt zu halten und durch giftige Zweikampfführung immer wieder zu Ballgewinnen zu kommen. Wirklich klare Torgelegenheiten waren zwar auch für Daglfing Mangelware, doch kamen die Platzherren regelmäßig in gefährliche Räume, wurden dort aber zumeist geblockt oder konnten TW Weinbrenner mit Versuchen aus der zweiten Reihe nicht ins Schwitzen bringen. Waldtrudering enttäuschte offensiv komplett, ein geblockter Abschluss von Schuster aus 12 Metern halbrechter Position in der 35. Minute sowie ein in die Mauer gedroschener Freistoß aus 20 Metern kurz darauf waren die einzigen Halbchancen im ersten Durchgang, in dem der Heim-Keeper tatsächlich nicht ein einziges Mal eingreifen musste.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste, begünstigt durch eine 10-Minutenstrafe für Daglfing, ihre beste Phase. Buttermann scheiterte mit einem fulminanten Freistoß aus 22 Metern am Keeper, die folgende Ecke köpfte Oberste-Sirrenberg knapp über die Querbalken. Hier hätte ein Treffer aber keine Anerkennung gefunden, da der Schiedsrichter ein Offensivfoul erkannt haben wollte. 2 Minuten später das gleiche Spiel, eine Franz-Ecke nickte Buttermann über die Linie, doch wieder entschied der Unparteiische auf unfaires Einsteigen; generell sorgte der Referee durch jegliche fehlende Linie (persönliche Strafen für harmlose Zweikämpfe, fehlende oder falsche Interventionen bei klaren Foulspielen) auf beiden Seiten mehrmals für Kopfschütteln. Spätestens mit dem zu dieser Zeit etwas überraschenden 2:0 (gefühlvoller Schuss aus 12 Metern halblinker Position ins lange Eck; 57. Min) war das Momentum aber wieder auf Seiten der Daglfinger; dass diesem Treffer eine faire Balleroberung von F. Berger mit anschließendem taktischen Foul der Hausherren voraus ging, was vom SR jedoch komplett anders bewertet und mit einem Freistoß für Daglfing geahndet wurde, sollte nicht unerwähnt bleiben, darf auf der anderen Seite aber auch keine Entschuldigung für das naive Verteidigungsverhalten der Gäste in der Folgesituation sein. Die Gastgeber verpassten im weiteren Verlauf des zweiten Durchgangs mehrfach die Entscheidung, scheiterten dabei unter anderem am Querbalken, TW Weinbrenner bzw zweimal mit zu ungenauen Abschlüssen aus aussichtsreichen Positionen. In den letzten 10 Minuten bäumte sich Waldtrudering nochmal gegen die drohende Niederlage auf und hatte in Person von Franz und Hauschild zweimal frei vor dem Keeper die Chance zum Anschlusstreffer, wobei in der ersten Situation ein Heber über den Keeper das lange Eck um zwei Meter verfehlte und der TW die zweite Möglichkeit mit einer starken Fußabwehr klärte. Der für Waldtrudering gebrauchte Tag hatte noch ein passendes Ende zur Hand, als Schuster in der letzten Minute einen an Holderried verursachten Foulelfmeter deutlich über den Querbalken jagte.