Waldtrudering mit überzeugendem Sieg gegen Anzing/Parsdorf

Im Heimspiel gegen Anzing/Parsdorf erwischten die Waldtrudering den besseren Start und gingen, nachdem Querfurth kurz zuvor einen ersten Abschluss aus 20 Metern verbuchte hatte, bereits nach sieben Minuten in Führung: Im Spielaufbau über Querfurth und L. Berger kam Gassner kurz vor dem Mittelkreis an den Ball und bediente auf der linken Seite den startenden Mayer mit einem gefühlvollen Chip; dessen flache Hereingabe von der Grundlinie gab Lehder am rechten 5er-Eck zurück nach innen zu Bieringer, der aus 6 Metern unbedrängt einschießen durfte. Im Anschluss entwickelte sich eine recht zerfahrene Partie, da beide Teams den Spielaufbau des Gegners früh störten und so immer wieder eher unkontrollierte Befreiungsschläge erzwangen. Die Gäste meldeten sich Mitte des ersten Durchgangs im Anschluss an eine Ecke das erste Mal an, als der geklärte Ball aus 35 Metern unorthodox wieder Richtung Gehäuse gedroschen wurde und als Bogenlampe den Querbalken um einen knappen Meter verfehlte. Auf der anderen Seite konnte sich Schwemer rechts im Strafraum stark gegen zwei Gegner behaupten und auf den lauernden Lehder zurücklegen, dessen Schuss aus 13 Metern jedoch deutlich rechts daneben ging. Kurz vor der Pause bot sich in einer chancenarmen Partie Querfurth nach einer Ecke die Möglichkeit aufs 2:0, doch köpfte er das Spielgerät freistehend aus sieben Metern freistehend über das Gebälk.

Auch im zweiten Durchgang waren die Gastgeber zu Beginn die wachere Mannschaft, nach starker Balleroberung von Horst scheiterte Mayer aus 10 Metern halblinker Position am Schlussmann und brachte auch den Nachschuss nicht an diesem vorbei. Die Gäste blieben vor allem nach Standards gefährlich, ein halbhoher Eckball von rechts wurde aus 12 Metern übers Gehäuse gedroschen und im Anschluss an einen Freistoß setzte ein Anzinger links im Strafraum zum Fallrückzieher an, der sein Ziel aber ebenfalls deutlich verfehlte. So war es nach 65 Minuten auf der Gegenseite der eingewechselte Wolf, der nach Steckpass von Horst von rechts in den Strafraum zog und quer auf den mitgelaufenen Mayer legte, welcher aus 10 Metern flach zum 2:0 einschoss. Als Wolf nur 120 Sekunden später eine Lehder-Ecke aufs Tor nickte und der Schlussmann den Ball erst hinter der Torlinie parieren konnte, schien die Begegnung bereits entschieden. Die Gäste kamen jedoch wiederum nur 3 Minuten später wieder heran, auch hier war eine Ecke der Ausgangspunkt für den unbedrängten Kopfball am langen Pfosten. Gegen zunehmend höher verteidigende Gäste ließen die Hausherren die Entscheidung in der Folge mehrfach liegen, etwa durch Mayer von der linken Seite, Wolf per Seitfallzieher oder F. Weinbrenner nach zu kurz abgewehrter Ecke. In der 89. Minute fiel der vierte Waldtruderinger Treffer doch noch, Franz schickte auf der linken Seite Mayer tief und dieser bediente mit einem überlegten Querpass Wolf, der den Schlussmann austanzte und ins verwaiste Netz einschob. In der Nachspielzeit gelang Anzing gegen in dieser Situation deutlich zu passive Gastgeber noch Ergebniskosmetik, die in der letzten Minute Wolf eigentlich wieder hätte korrigieren müssen, doch brachte er das Kunststück fertig, in einer Drei gegen den Keeper-Situation beim versuchten Querpass tatsächlich den Schlussmann blockieren zu lassen.