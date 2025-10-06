Waldtrudering mit überzeugendem Dreier gegen Oberföhring

Bei bestem Fußballwetter empfing Waldtrudering den FC Rot-Weiß Oberföhring an der Paulfestung. Die Gäste erwischten den besseren Start in die Begegnung und kamen bereits in der zweiten Minute nach einem überragenden Steckpass zu einem ersten gefährlichen Abschluss aus 10 Metern halbrechter Position, doch konnte TW Doleschel den flachen Schuss reaktionsschnell per Fußabwehr parieren. Anschließend übernahmen die Hausherren mehr und mehr das Kommando; durch aggressives Anlaufen wurden die Gäste regelmäßig zu unkontrollierten Befreiungsschlägen gezwungen, während man selbst das punktuelle Pressing relativ gut überspielen konnte. So dauerte es lediglich fünf Minuten, bis auch die Gastgeber ihre erste Möglichkeit verzeichneten, als Bieringer aus der eigenen Hälfte startend von Sterner bedient wurde, der Keeper seinen zu schwach geratenen Schuss jedoch ohne größere Probleme entschärfte. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kam Waltrudering mehr oder weniger im Fünf-Minuten-Takt zu Strafraumaktionen und Abschlüssen, während Oberföhring lediglich durch einen Freistoß aus 25 Metern (30. Min) und einen geblockten Versuch aus 8 Metern (44. Min) gefährlich wurde. Auf der Heimseite durfte beinahe jeder Offensivakteur sein Glück versuchen, die Qualität der Abschlüsse ließ dabei aber leider wie in den Vorwochen sehr zu wünschen übrig. Angefangen bei einer Doppel-Chance jeweils aus 8 Metern halblinker Position (Lehder stark durch den TW pariert, Sterner deutlich drüber) in der 10. Minute wurde der Oberföhringer Keeper immer mehr zur Nemesis der Platzherren. Lehder aus der Distanz in die Arme des TW, Hauschild freistehend aus 7 Metern an einer Fußabwehr desselben scheiternd, wieder Lehder per Chipversuch, Hauschild aus 18 Metern einen halben Meter rechts vorbei, Berger nach einem Freistoß abgefälscht über den Querbalken, Schuster ins Außennetz, Hauschild aus 16 Metern in die Arme des Keepers, Bieringer freistehend von halblinks vom Keeper um den langen Pfosten gelenkt, Sterner aus der Distanz drüber, Hauschild halblinks durchgebrochen an einer Fußabwehr des Keepers scheiternd; dass zur Pause noch keine Treffer gefallen waren, war beinahe absurd, aber es ging tatsächlich torlos in die Kabinen.

Der zweite Durchgang startete so, wie der erste geendet hatte; Bieringer fing bereits nach 120 Sekunden einen Eröffnungspass des Schlussmanns ab, scheiterte dann aber wie gewohnt an einer starken Fußabwehr desselben. Wieder nur eine Zeigerumdrehung später brachte der gerade eingewechselte Wolf dann das Kunststück fertig, eine flache Hereingabe von Schuster zweimal nacheinander an den linken Pfosten zu setzen, ehe auch dieser Ball in den Händen des Keepers landete. Als Wolf kurz darauf nach einem gefühlvollen Chip von Knöcklein den Keeper bereits umkurvt hatte, schien der Bann endlich gebrochen, doch konnte der Tormann den anschließenden, etwas zu leicht geratenen Abschluss ins eigentlich leere Tor mit einer eingesprungenen Flug-Grätsche doch noch parieren. Nach dieser Aktion schienen die Hausherren etwas Angst vor der eigenen Courage zu bekommen, denn plötzlich bestimmten die Gäste für eine Viertelstunde das Geschehen vollständig. Zwei letztlich ungefährliche Distanzversuche sowie zwei aussichtsreiche, jedoch im letzten Moment geblockte Abschlüsse aus mittiger Position im Strafraum hätten die Partie beinahe in eine unerwartete Richtung gedreht. Nach dieser Drangphase wurden dann wieder die Gastgeber tonangebend und belohnten sich in der 73. Minute endlich auch für den betriebenen Aufwand; nachdem Wolf kurz zuvor noch eine Lehder-Hereingabe aus 5 Metern links vorbei geschossen hatte, wurde Hauschild wenig später von einem Verteidiger von den Beinen geholt und verwandelte den folgenden Strafstoß souverän. Mayer hätte unmittelbar darauf sogar schon die Vorentscheidung erzielen können, setzte den Ball aber freistehend vor dem Keeper aus acht Metern sogar über den Fangzaun. In der Schlussphase kam, mitunter auch wegen einer sehr kleinlichen Spielleitung des Unparteiischen und zuvor sehr schnell gezeigten gelben Karten, etwas Hektik auf und Waldtrudering musste die letzten 10 Minuten temporär in Unterzahl überstehen. Die Gäste verzeichneten entsprechend ein Plus an Ballbesitz und droschen den einen oder anderen Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum, wirklich gefährlich wurden sie dabei aber nicht. Dennoch stand der Waldtruderinger Sieg nochmal auf dem Prüfstand, als TW Doleschel bei einem Befreiungsschlag den ihn anlaufenden Stürmer abschoss und den geblockten Ball gerade noch auf der Torlinie unter sich begraben konnte. In der Nachspielzeit fiel dann jedoch auf der Gegenseite die Entscheidung, als sich Schuster vom eigenen Sechzener startend mit Ball schneller als zwei Oberföhringer ohne Ball präsentierte und am gegnerischen Strafraum Lehder bediente, der erfolgreich flach ins rechte Eck einschob.

Nach einer erneut überzeugenden Leistung war es lediglich der grotesken Waldtruderinger Chancenverwertung geschuldet, dass die Begegnung nicht bereits in der ersten Halbzeit oder spätestens bis zur 50. Minute entschieden war. So mussten die Hausherren zum Ende hin tatsächlich noch eine Schrecksekunde überstehen, ehe der komplett verdiente Heimsieg doch eingefahren war.