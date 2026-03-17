Waldtrudering mit positivem RR-Heimauftakt gegen Anzing-Parsdorf

Florian Sterner hatte mit gleich 4 Assists großen Anteil am Waldtruderinger Sieg – Foto: TSVW

Nach der Niederlage beim aktuellen Tabellenführer aus Haidhausen vergangene Woche waren die Mannen vom Trainergespann Knöcklein/Dietrich gewillt, es vor heimischem Publikum besser zu machen. Entsprechend druckvoll begann das Spiel gegen den FC Anzing-Parsdorf. Ein erster Abschluss von Schuster aufs kurze Eck wurde reaktionsstark vom Gästekeeper pariert, insgesamt hatte aber Schwarz-Gelb deutlich mehr von der Anfangsphase und kam besonders über gut getretene Standards immer wieder gefährlich vors Tor. Mit dem ersten Angriff der Gäste gelang ihnen dann entgegen dem bisherigen Verlauf die Führung, als Keeper Weinbrenner einen Schuss fallen ließ und ein aufgerückter FCAPler den Abpraller über die Linie drücken konnte (18.). Die Hausherren schüttelten sich kurz und spielten weiter nach vorne. Über Umwege landete dann der Ball bei Spielertrainer Knöcklein, der mit einem schönen Schlenzer den schnellen Ausgleich besorgte (22.). Schwarz-Gelb blieb auf dem Gas und nach einem gefühlvollen Halbfeldfreistoß von Sterner konnte Kameter frei zur Führung einköpfen (24.). Standards und lange Bälle blieben das Mittel der Wahl, aber Sterners und Schusters Abschlüsse sowie Wittmanns und Buttermanns Versuche per Kopf waren nicht von Erfolg gekrönt, und so ging es mit 2:1 in die Pause.



Nach der Pause machte es Buttermann dann gleich besser, als er mustergültig von Sterner – erneut per Halbfeldfreistoß – bedient wurde und per Kopf vollendete (56.). Aus dem Spiel heraus ging in der Folge auf beiden Seiten wenig. Anzing-Parsdorf hätte jedoch beinahe mit Anbruch der Schlussviertelstunde infolge eines Freistoßes verkürzt, als der von der Mauer geblockte Ball zentral vor den 16er sprang und per Direktabnahme an die Latte knallte. In der Schlussphase verpasste es zunächst Knöcklein über links den Deckel drauf zu machen, ehe dann Sterner zwei Mal baugleich die aufgerückte FCAP-Defensive aushebelte, einmal veredelte Mayer per Heber (86.) und den Schlusspunkt setzte dann der umtriebige Knöcklein mit trockenem Abschluss (91.).