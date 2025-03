Waldtrudering mit knappem Sieg gegen Ottobrunn

Im ersten Heimspiel der Rückrunde wurde der TSV Ottobrunn an der Paulfestung empfangen. Auf dem kleinen Waldtruderinger Kunstrasen konnten die Gäste in der Anfangsphase die Angriffsversuche der Hausherren konsequent unterbinden und forcierten den einen oder anderen Waldtruderinger Ballverlust; in Folge eines solchen von Querfurth nach etwa 10 Minuten lag der Führungstreffer in der Luft, der durchgebrochene Angreifer verfehlte das Gehäuse jedoch knapp. In der Folgezeit neutralisierten sich beide Teams auf überschaubarem Niveau, dank der beengten Platzverhältnissen war eher lang und weit angesagt denn die feine fußballerische Klinge. In den Minuten vor der Pause kamen die Hausherren besser auf; ein verlängerter Einwurf rutschte am langen Pfosten durch und Franz vor die Füße, der aus 5 Metern jedoch knapp über das Tor zielte. Kurz darauf scheiterte Bieringer nach einer Einzelaktion aus 8 Metern halbrechter Position an einer sensationellen Fußabwehr des Ottobrunner Keepers, während wiederum Franz nach einem Solo-Lauf aus 18 Metern rechts vorbei zielte.

Kurz nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber in Führung gehen, als Lehder mit einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld den aufgerückten Querfurth fand und der aufgerückte Innenverteidiger aus 8 Metern unbehelligt einnicken durfte. In der Folge wiederholte sich das Bild aus dem ersten Durchgang, durch hohes Pressing beider Teams wurden zahllose weite Bälle erzwungen, die regelmäßig in Freistößen und Einwürfen endeten, welche wiederum in den jeweiligen Strafraum bugsiert wurden und dort zu der einen oder anderen unübersichtlichen Situation führten. Klare Gelegenheiten sprangen dabei allerdings auf keiner Seite heraus. Dies änderte sich zu Beginn der Schlussviertelstunde, als Waldtrudering die Vorentscheidung in zwei Situationen liegen ließ. Erst geriet ein Horst-Querpass frei vor dem Keeper auf den mitgelaufenen Koch unsauber und ließ die Gelegenheit so verpuffen, wenig später verfehlte Lehder, der einen Querpass auf den Innenverteidiger antizipiert hatte und so abfangen konnte, aus 18 Metern das leere Tor. In der Schlussphase drängten die Gäste dann nochmal mit aller Macht auf den Ausgleich und kamen erneut zu diversen Standards rund um den Waldtruderinger Strafraum, doch konnte die aufmerksame Heim-Defensive sämtliche Hereingaben klären und so den knappen Erfolg über die Zeit retten.