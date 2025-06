Waldtrudering mit knappem Erfolg im Relegationshinspiel gegen ESV Ost

Der ESV blieb das gefälligere Team, zwei trockene Distanzversuche jeweils knapp zwei Meter vorbei sowie ein Kopfball an den Querbalken waren die Folge der Angriffsbemühungen. Doch auch die Hausherren waren nicht chancenlos, ein Kopfball von Bagehorn sowie ein zu schwach geratener Distanzversuch durch Offenhäuser waren zumindest weitere Torannäherungen. Mit dem Pausenpfiff gelang den Gastgebern dann der Ausgleich, über Offenhäuser und Mayer gelangte das Leder am linken Strafraumeck zu Bieringer; dieser wackelte seinen Gegenspieler aus und war mit einem strammen Abschluss aus 10 Metern halblinker Position hoch ins kurze Eck erfolgreich.

Nachdem Querfurth nach einer Viertelstunde noch im letzten Moment blocken konnte, ging Ost nach 20 Minuten durchaus verdient in Führung: Bei einem Einwurf auf Höhe des linken Strafraumecks war die Heim-Defensive nicht sortiert, so dass der Werfer nach einer Ablage unbedrängt flanken durfte und 7 Meter vor dem Gehäuse seinen eingerückten Rechtsaußen fand, welcher wuchtig zum 0:1 einnickte.

Im zweiten Durchgang drehte sich das Geschehen. Waldtrudering war nun besser auf die Angriffsbemühungen der Gäste eingestellt und übernahm durch erhöhte körperliche Präsenz sowie konsequente Zweikampfführung das Kommando. Distanzversuche von F. Weinbrenner und F. Berger stellten den Keeper aufgrund fehlender Schärfe noch vor keine größeren Probleme, beim Abschluss von Mayer aus 8 Metern halbrechter Position musste er hingegen schon sein ganzes Können aufbieten und konnte den Ball gerade noch abwehren.

Doch auch die Gäste versteckten sich keineswegs und wären durch eine äußerst krumme Freistoßflanke, die TW Weinbrenner letztlich doch entschärfen konnte, beinahe erneut in Führung gegangen. In der 65. Minute forderten die Platzherren vehement Strafstoß, als Bieringer von einem am Boden liegenden Verteidiger relativ deutlich am Bein gehalten wurde, doch der Unparteiische konnte kein zu ahndendes Vergehen erkennen.

Zwei Zeigerumdrehungen später belohnte sich Waldtrudering dann aber für den geleisteten Aufwand: Eine lange Spieleröffnung von TW Weinbrenner verlängerte Bieringer auf die rechte Seite in den Lauf des unmittelbar zuvor eingewechselten Lehder; dieser war wesentlich flinker als sein Gegenspieler, schlug diesen deutlich im Laufduell und konnte den Ball kurz vor der Grundlinie nach innen geben. Dort kam Hauschild am kurzen Pfosten vor dem Keeper an den Ball, legte nach hinten ab zum nachgestarteten Bieringer, welcher mit einem platzierten Linksschuss ins lange Eck einnetzte.

Weiterhin agierten beide Kontrahenten mit offenem Visier, Lehder nach sensationellem Steckpass von Bieringer fehlten ebenso nur ein paar Zentimeter wie einem Ost-Angreifer wenig später auf der Gegenseite bei einer flachen Hereingabe von der rechten Seite. Mit zunehmender Spieldauer schienen die Kräfte auf Seiten der Gäste jedoch etwas zu schwinden, so dass die Hausherren dem dritten Treffer nun deutlich näher kamen als der ESV dem Ausgleich. So wurde ein Hauschild-Versuch nach vorherigem Solo durch drei Gegenspieler und Kuller-Abschluss am Schlussmann vorbei von einem Feldspieler von der Linie gekratzt und selbiger Spieler scheiterte kurz vor Schluss nach klasse Vorlage von Bieringer am Keeper, welcher den wuchtigen Schuss mit dem Kopf über den Querbalken lenkte.

So blieb es nach zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten beim letztlich leistungsgerechten 2:1-Sieg für Waldtrudering. Das Ergebnis lässt aber beiden Teams für das Rückspiel vier Tage später sämtliche Türen offen.