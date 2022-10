Waldtrudering mit glücklichem Sieg bei Dreistern

Der erste Durchgang in der Partie zwischen Dreistern und Waldtrudering sah bemühte Gäste, die zwar ein deutliches Plus an Ballbesitz verzeichnen durften, dabei allerdings selten ein Durchkommen gegen sehr kompakt und diszipliniert verteidigende Hausherren fand. Ihrerseits agierten die Gastgeber nach Balleroberungen durchaus gefällig nach vorne und verzeichneten so nach einer Viertelstunde auch die erste klare Tormöglichkeit, als ein Offensivspieler nach flacher Hereingabe von der rechten Seite aus sehr abseitsverdächtiger Position, aber ungeahndet aus 10 Metern zum Abschluss kam, TW Weinbrenner den Schuss per Fußabwehr jedoch reaktionsschnell parieren konnte. Wenig später hatten auch die Gäste das erste Mal den Torschrei auf den Lippen, als Buttermann am rechten 5er-Eck frei zum Abschluss kam, der Keeper den Schuss aber um den kurzen Pfosten lenken konnte. Weitere Versuche durch Weinbrenner (Schuss aus 16 Metern in die Arme des TW), Horst (Kopfball nach Ecke deutlich drüber) und Elsner brachten in einer zeitweise zähen Partie ebenfalls nichts Zählbares ein. Kurz vor der Pause konnte Elsner an der Mittellinie den Ball erobern und den startenden Holderried bedienen, der sich im Laufduell behauptete und das Leder aus 12 Metern zur Führung einschob.

Der zweite Durchgang verlief ähnlich umkämpft wie der Erste, wobei die Hausherren nun auch offensiv aktiver wurden und sich somit zwei komplett ebenbürtige Kontrahenten gegenüberstanden. Durch sehr wache und zweikampfstarke Defensivreihen auf beiden Seiten kam es trotz vielversprechender Ansätze kaum einmal zu einem zielführenden Abschluss. Insbesondere die Waldtruderinger Innenverteidigung um Gassner und Buttermann war kaum zu bezwingen und blockte dabei mehrfach aussichtsreiche Versuche. Mitte des zweiten Durchgangs entschied der Unparteiische im Anschluss an einen Eckball bei einem Zweikampf zwischen L. Berger und einem aufgerückten Dreistern-Verteidiger auf Offensivfoul, wobei die Entscheidung durchaus auch andersrum und folglich mit Strafstoß geahndet hätte werden können. Gegen immer offensivere Gastgeber ergaben sich für Waldtruderinger einige Räume zum Konten, doch wurden diese teilweise ungenau ausgespielt oder durch clevere Fouls unterbunden. Das Heimteam agierte in der Schlussphase zunehmend verzweifelt mit hohen Bällen von der Mittellinie in den Strafraum, doch wurden auch diese von der Gäste-Defensive weitgehend souverän verteidigt; lediglich ein Eckball fünf Minuten vor dem Ende fand sechs Meter zentral vor dem Tor einen Mitspieler, doch konnte TW Weinbrenner den platzierten Kopfball mit einer sehenswerten Parade abwehren.