Waldtrudering mit gerechtem Remis gegen Srbija

Die Partie zwischen Srbija und Waldtrudering wartete ohne lange Abtastphase auf, bereits in den ersten drei Minuten meldeten sich beide Teams offensiv an (Wolf aus spitzem Winkel in die Arme des Keepers, Srbija mit sattem Schuss aus 20 Metern über den Kasten). Beide Kontrahenten versuchten sich immer wieder mit spielerischen Lösungen zu befreien, vergaßen dabei aber auch den konsequenten Weg nach vorne nicht, so dass sich eine kurzweilige Begegnung mit zahlreichen Strafraumaktionen entwickelte. Nach 10 Minuten gingen die Gäste nach einer ebensolchen in Führung, als Sterner mit einem gut getimtem Steckpass auf der linken Seite Mayer bediente, dessen Hereingabe Berger passieren ließ und diese nicht ganz freiwillig von Wolf zu Seltmann gelangte, der aus 10 Metern halbrechter Position hoch ins rechte Eck einschoss. Die Gäste blieben in dieser Phase am Drücker, ließen aber durch Mayer, einen Buttermann-Kopfball sowie Wolf den zweiten Treffer liegen. Als das Leder nach 20 Minuten doch erneut im Tor lag, nachdem Sterner nach einer sensationellen Rettungstat des Keepers nach einem Wolf-Schuss aus kurzer Distanz abstaubte, entschied der Unparteiische auf Abseits, hatte hierbei allerdings den noch hinter der Grundlinie postierten Außenverteidiger vergessen, der zuvor die Hereingabe von Mayer zu blocken versucht hatte. Eine leider klare Fehlentscheidung also. So blieb der Waldtrudering Vorsprung bei einem Treffer, und auch dieser hatte fünf Minuten später keinen Bestand mehr, als sich die Hausherren über ihre agile linke Seite vors Tor arbeiteten und der eingerückte Rechtsaußen aus 8 Metern per rechten Innenpfosten ausglich. Wieder nur fünf Minuten später hatten die Gastgeber die Partie sogar vollends gedreht, nach einem schlimmen Ballverlust von Buttermann als letzter Mann strebte ein Srbija-Akteur von halbrechts dem Tor entgegen, und der nacheilende Buttermann fälschte zu allem Überfluss den Abschluss noch entscheidend ab, so dass der Ball unmittelbar neben dem rechten Pfosten über die Linie trudelte. Waldtrudering drohte das Geschehen nun komplett zu entgleiten, hatte aber in TW Weinbrenner einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten, der kurz darauf einen Kopfball aus kurzer Distanz reaktionsschnell an den Querbalken lenken und den dritten Gegentreffer so verhindern konnte. Die Gäste überstanden diese Drangphase aber ohne weiteren Rück- und holten ihrerseits zum Gegenschlag aus. In der 37. Minute scheitere Sterner mit einem fulminanten Abschluss aus 20 Metern noch am Schlussmann, doch am Ende der nächsten Angriffswelle kam der Waldtruderinger 8er nach Hereingabe von Franz und (unfreiwilliger) Ablage von Wolf erneut aus 18 Metern zum Abschluss und setzte diesen leicht abgefälscht und somit unhaltbar ins rechte Eck. Wenig später forderten die Gäste nach klarem Foul gegen den durchgebrochenen Franz einen Platzverweis, doch wollte der Schiedsrichter hierin keine Notbremse erkennen und beließ es daher bei einer gelben Karte.