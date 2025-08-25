Waldtrudering mit erfolgreichem Saisonauftakt

Zum Auftakt der Spielzeit 25/26 war Waldtrudering beim souveränen Aufsteiger TSV Steinhöring gefordert. Die Gastgeber agierten sehr zentrumslastig und erstickten die Waldtruderinger Offensivbemühungen durch robuste Zweikampfführung zumeist im Keim; halbgare Distanzversuche durch Bieringer und Schuster waren in der Anfangsviertelstunde somit die einzigen nennenswerten Abschlüsse. Ihrerseits fiel den Hausherren mit Ball allerdings auch nicht viel ein, Ausnahme hiervon war eine Hereingabe von der rechten Seite bereits in der 5. Spielminute, die von der Waldtruderinger Defensive nur in Richtung des Elfmeterpunkts geklärt werden konnte, wo ein freistehender Steinhöringer das Leder zwei Meter über den Querbalken jagte. Ab Mitte des ersten Durchgangs wurden die Angriffsversuche der Gäste zielstrebiger, so konnte Mayer am linken 5er-Eck gerade noch zur Ecke geblockt werden und ein tückisch aufsetzender Schuster-Freistoß konnte vom Keeper gerade so nach vorne abgewehrt und letztlich ebenfalls zur Ecke geklärt werden. Folgerichtig belohnten sich die Schwarz-Gelben in der 35. Minute für ihren Einsatz. Berger eroberte tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, gab nach rechts zu Seltmann und dieser leitete weiter zu Schuster. Der Waldtruderinger Spielführer wackelte seinen Gegner aus, zog auf Höhe des Fünfmeter-Raums parallel zur Grundlinie von rechts nach innen und vollendete zielgenau ins lange linke Eck. Fünf Minuten später bot sich den Platzherren die Riesenchance auf den Ausgleich, als ein Angreifer am rechten 5er-Eck eine Hereingabe von der linken Seite kontrollieren durfte und den Ball flach wieder nach innen gab; sein eingelaufener Mitspieler konnte von Kleimaier im letzten Moment gestört werden, so dass der Abschluss um Zentimeter am langen Eck vorbei trudelte. Mit dem Pausenpfiff machte es Waldtrudering auf der Gegenseite dann besser. Nach einem mustergültigen Konter über Hauschild, Schuster, Mayer, Wolf und Hauschild spielte letzterer am Strafraum einen Steckpass auf den gestarteten Mayer, welcher aus 8 Metern halblinker Position trocken ins kurze Eck einnetzte.

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel machten die Gäste mit dem 0:3 nach einem erneut sehenswerten Angriff frühzeitig den Deckel auf die Partie; Knöcklein leitete mit einer Balleroberung am eigenen rechten Strafraumeck den Angriff ein, und nach den Stationen Bieringer, Schuster, Bieringer und Schuster konnte am gegnerischen linken Sechzener-Eck Hauschild bedient werden; dessen Abschluss aus 10 Metern konnte der Schlussmann zwar mit den Fingerspitzen parieren, doch war erneut Mayer zur Stelle und staubte erfolgreich ab. Steinhöring gelang es fortan wieder besser, das eigene Gehäuse zu verteidigen und ließ bis in die Schlussphase zumindest keine klaren Chancen mehr zu. Gleiches galt jedoch auch für die Waldtruderinger Defensive, die lediglich einen Schreckmoment zu überstehen hatte, als nach einer Ecke von der linken Seite ein Abpraller zu einem Steinhöringer gelangte, dessen strammen Abschluss aus kurzer Distanz TW Weinbrenner jedoch mit einem sensationellen Reflex abwehren konnte.