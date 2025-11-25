Waldtrudering mal wieder in beiden Strafräumen zu inkonsequent

Beim Gastspiel in Vaterstetten legte die Waldtruderinger Elf los wie die Feuerwehr. Mayer (abgefälscht in die Arme des Keepers) und Wolf mit unsauberer Ballannahme nach Schuster-Flanke meldeten sich bereits in den ersten 180 Sekunden zweimal an, eher in der 5. Minute Schuster stark durchs Mittelfeld marschierte und auf der linken Seite Wolf bediente, welcher den TW austanzte, aus fünf Metern dann aber nur den linken Innenpfosten traf. Anschließend wurden auch die Hausherren besser, ein erster Versuch aus der Distanz strich aber relativ deutlich über das Gehäuse. In der 20. Minute ging Baldham dann etwas überraschend und in der Entstehung überaus glücklich in Führung: Der linke Innenverteidiger dribbelte aus der eigenen Hälfte an und spielte erst mit Holderied und anschließend mit Koch unfreiwillige Doppelpässe, eher er bei einem versuchten und deutlich zu weiten Steckpass, der eigentlich sicher in den Armen von TW Weinbrenner gelandet war, von Buttermann leicht gestoßen wurde und der Unparteiische die mit einem Strafstoß ahndete. Dieser wurde humorlos ins linke Kreuzeck zur 1:0-Führung für Baldham gedroschen. Waldtrudering reagierte kurzzeitig geschockt und fing sich nur fünf Minuten später den zweiten Gegentreffer. Nach einem Einwurf auf der rechten Baldhamer Seite konnte die folgende Hereingabe trotz doppelter Überzahl nicht verhindert werden, in der Mitte schlug Buttermann ein Luftloch und der Heim-Stürmer sagte aus 8 Metern artig danke. Nachdem die Gäste wenige Minuten später eine weitere enge Situation mit einigem Glück unbeschadet überstanden hatten, schüttelte sich das Team endlich und kam nach einer knappen halben Stunde wieder heran; Littke hatte Mayer auf der rechten Seite freigespielt und dieser mit einer gefühlvollen Flanke am langen Pfosten Wolf gefunden, welcher mit einem wuchtigen Kopfball ins linke Eck das 2:1 erzielen konnte. Bis zur Pause blieb Waldtrudering das deutlich gefährlichere Team, eine Schuster-Hereingabe strich unberührt durch den Fünf-Meter-Raum und Wolf setzte einen Versuch nach Buttermann-Flanke zu hoch an. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich bot sich kurz vor der Pause im Rahmen einer Mayer-Ecke, als erst Roudil per Kopf am linken Pfosten scheiterte, Buttermann im Gestocher einen Spieler auf der Torlinie traf, Schuster den zweiten Nachschuss ebenfalls auf einen Baldhamer kurz vor der Linie drosch und letztlich Garbrecht im dritten Nachschuss rechts vorbei zielte.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren den deutlich besseren Start, als erst ein Angreifer aus stark abseitsverdächtiger Position aus 15 Metern knapp rechts vorbei schoss und das Spielgerät in der 53. Minute doch im Netz zappelte; vorangegangen war ein schneller Gegenstoß über die linke Seite, an deren Ende der Ball erst aus 8 Metern an den linken Pfosten gesetzt wurde, der Abpraller per sattem Schlag aus 16 Metern aber erfolgreich unter die Latte gedroschen wurde. In der Folge neutralisierten sich die Teams auf überschaubarem Niveau, ehe die Gäste Mitte des zweiten Durchgangs etwas überraschend wieder herankamen; einen weiten Ball von Koch konnte die Baldhamer Defensive nicht sauber klären, der zweite Ball wurde von Littke zurück in den Strafraum geköpft und landete bei Wolf, welcher aus sieben Metern einschob. Anschließend schickte der Unparteiische erst einen Baldhamer mit gelb-rot vorzeitig zum Duschen, wenig später war dann die Gleichzahl aber wieder hergestellt, als Buttermann einen Konter mit unfairen Mitteln stoppte. Littke wurde nach starker Kombination über Schuster und Berger aus 10 Metern geblockt, das Tor fiel dann kurz darauf auf der Gegenseite, als ein Offensiv-Akteur bei einer Ecke unbehelligt aus 7 Metern einnicken durfte. Waldtrudering berannte fortan das Baldhamer Tor und hätte durch Wolf, der drei Gegenspieler austanzte und dann am Keeper scheiterte, und vor allem Mayer nochmal herankommen können, doch verließen diesen nach überragendem Chip des eingewechselten Blaudzun frei vor dem Torwart die Nerven, so dass der Ball über dem Querbalken landete. Im direkten Gegenzug machten es die Gastgeber gegen die entblößte Gäste-Defensive besser, frei von der Mittellinie aufs Tor zustürmend erzielte der Baldhamer Angreifer aus 16 Metern die Entscheidung.