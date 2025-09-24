Waldtrudering II zahlt Lehrgeld in Egmating

Nach einem wilden, aber erfolgreichen Heimauftakt gegen Grafing II war die nächste Auswärtstation der Kreisklassenabsteiger aus Egmating. Auf dem tiefen Hauptplatz und unter Flutlicht gelang es den Waldtrudering aber im Gegensatz zur vorherigen Woche nicht, schnell ins Spiel zu kommen. Gegen tief und kompakt stehende Gastgeber lief der Ball zu langsam, die Angebote waren zu spärlich und man leistete sich zahlreiche unpräzise Zuspiele. Daher war es nur dem hellwachen Doleschel zu verdanken, dass es nach nur 5 Minuten nicht bereits 1:0 hieß: ein Egmatinger Stürmer konnte über rechts nach Ballverlust mit viel Tempo in der Waldtruderinger 16er eindringen und nur per Fußabwehr des Torwarts an der frühen Führung gehindert werden. Keine 3 Minuten später war ein Abschluss nach dem selben Schema - Ballverlust im Aufbau, Tempo über rechts -leichte Beute für Schlussmann Doleschel.

Nicht ganz überraschend fiel das 1-0 dann auch im dritten Anlauf nach dem gleichen Muster ab: nach einer gegnerischen Ecke setzte Waldtrudering zum Gegenangriff an, verlor den Ball in aussichtsreicher Position aber viel zu leicht. Daraufhin stimmt die Restverteidigung überhaupt nicht mehr und der gegnerische Rechtsaußen konnte nach 2 einfachen Pässen durchbrechen und diesmal erfolgreich abschließen (24.) In Folge des Gegentreffer sah man etwas mehr Bemühen in Reihen der Schwarz-Gelben; bis auf ein paar Halbchancen war, auch aufgrund der deutlichen physischen Überlegenheit der Egmatinger, aber kaum erwähnenswertes zu sehen. Stattdessen waren es wieder die Hausherren, die nach Abschluss in Folge eines langen Freistoßes den Waldtruderinger Keeper erneut zum Eingreifen zwangen. Erst kurz vor der Pause gelang den Gästen dann der erste echt Torschuss: Horst schickte Haage tief, der auf Mast weiterspielte - dessen Abschluss aus spitzem Winkel aber traf nur den Aussenpfosten. Nachdem dann auch Manchevski nach Ecke geblockt wurde, ginge es mit 1:0 in die Halbzeit.

Nach der Pause waren es auch wieder die Gastgeber, die über ihr geradliniges Spiel der Partie ihren Stempel aufdrückten. Außer zwei Ecken und einer Halbchancen gelang es den Schwarz-Gelben aber etwas besser, dagegen zu halten. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit hatten dann die Gäste ihre beste Phase und kamen in Persona von von Mallek zumindest wieder in die Nähe eines Torerfolg, auch wenn bei beiden seiner Versuche noch die nötige Genauigkeit fehlte. Wenig später fasste sich Horst nach Abpraller ein Herz und verfehlte das Egmatinger Gehäuse nur um Zentimeter. Nachdem ein weiterer von Mallek-Abschluss das Ziel verfehlte und einige in der Idee gute Aktionen sich an den körperlich agierenden Egmatingern aufrieben, trafen die Hausherren nach einer nachlässig verteidigten Ecke per Kopf zum 2:0 (78.). In der Folge überließ Egmating fast vollends Waldtruderinger den Ball, diese wussten aber mit dem Mehr an Raum und Ballbesitz kaum etwas anzufangen. So biss man sich immer wieder an den physisch-routinierten Gastgebern die Zähne aus. Außer einem geblockten Manchevski Schuss und zwei Annäherungen nach Freistößen war allerdings nichs zu Papier zu bringen. Vielmehr hatte man Glück, dass der eingewechselte Egmatinger Joker nach Konter nur die Latte traf.