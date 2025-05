Waldtrudering II verliert deutlich gegen Kirchheim

Nach dem man vergangenes Wochenende gegen Grafing II denkbar knapp unterlegen war, schickten sich die Schwarz-Gelben an, im letzten Heimspiel der Saison 24/25 Versöhnung zu betreiben. Dabei gelang fast ein Blitzstart: Dawid spielt einen Chipball die Linie entlang und fand per Aufsetzer den durchgelaufenen Bachmann im 16er. Dieser entschied sich aber für den (abgefangenen) Querpass statt dem Abschluss und ließ so die erste große Chance liegen. Es dauerte nicht lange, bis auch die Gäste in Erscheinung traten: Eine nicht ausreichend wegefaustete Ecke landete vor den Füßen eines Kirchheimers, der nur noch zum 0:1 einschieben musste (15.) Das Spiel blieb auf Temperatur, und nur kurz darauf spielte Jansen Bachmann frei, der erneut querlegte, der frei stehende Bozhinov scheiterte aber etwas kläglich am Torhüter. Die Waldtruderinger blieben in einer Partie auf gutem A-Klassen Niveau die optisch leicht überlegene Mannschaft : ein Angriff über die rechte Seite konnte kurz vor dem allein stehenden Holderried noch geklärt werde, und bei der folgenden Ecke behinderten sich Russell und Bozhinov gegenseitig und verhinderten einen möglichen Treffer. Wenig später war es dann soweit: ein Chip von John brachte Koch am rechten 16er in Stellung, und eine gefühlvolle Flanke fand Holderried, der stark einköpfte (26.). Dann meldeten sich auch die Gäste wieder: Erneut wurde es nach einer Ecke brenzlig, aber Dawid und im Anschluss John konnten klären. Während auf der anderen Seite Manchevskis Abschluss zu harmlos ausfiel, pfiff der Schiedsrichter im letzten Angriff der Kirchheimer etwas unvermittelt zur Pause.

Kurz nach Seitenwechsel brachte ein hoher Ballgewinn dann Bozhinov gefährlich in Szene, sein Querpass konnte aber rechtzeitig entschärft werden. Im Anschluss startete ein Kirchheimer Mittelfeldspieler über die rechte Seite einen Sololauf an 4 körperlos verteidigenden Waldtruderingern vorbei in der 16er, wo Russell den Abschluss ins Tor abfälschte, sich dabei unglücklich verletzte und ausgewechselt wurde (51.). Aber auch diese zugegebenermaßen bittere Auswechslung des Kapitäns und Abwehrchefs kann nicht erklären, warum die Waldtruderinger im Anschluss gegen clever spielende Gegner derartig auseinanderfielen. Keine 10 Minuten später landete der Ball nach langem Freistoß auf Umwegen bei einem Kirchheimer Stürmer, der sich freistehend im Abseits befand, da aber der Ball zuvor von Jansen Richtung Tor befördert worden war, ließ der Schiedsrichter den Treffer zählen (60.). Wieder 10 Minuten später erzielten die Gäste zwei Tore nach baugleicher Art: Pass in die Tiefe auf der linken Seite zwischen IV und RV hindurch, Querpass ins Zentrum, Tor (69. u 73.). Die nun sehr indisponiert auftretenden Gastgeber kamen lediglich einmal gefährlich vors Tor, als Manchevski aus spitzem Winkel den Kirchheimer Torhüter anschoss. Um dem bereits gebrauchten Nachmittag die Krone aufzusetzen, gab es kurz vor Ende einen 11er, nachdem ein ähnlicher Sololauf desselben Kirchheimers wie beim 1:2 wieder im 16er geendet hatte. Dieser wurde trocken zum 1:6 Endstand verwandelt (85.).