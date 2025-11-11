Waldtrudering II unterliegt Dornach II

Nach zuletzt 2 Siegen in Serie traten die Schwarz-Gelben gegen den formstarken SV Dornach II durchaus mit Selbstvertrauen an. So gelang es auch zu Spielbeginn gut gegen den Aufstiegsaspiranten gegenzuhalten. Horst bot sich sogar die erste echte Tormöglichkeit, sein Abschluss war aber unpräzise und ging links am Tor vorbei. Die erste Annäherung der Gäste in einem intensiven Kunstrasen-Spiel, welches keine wirkliche Anlaufzeit brauchte, landete noch recht harmlos in den Armen des Heimkeepers. Nur wenig später musste sich dieser bei einem Freistoß von halb rechts dann aber sehr strecken, um den Einschlag zu verhindern. Die fällige Ecke brachte dann die Führung für die Gäste. Der Flankenball rutschte auf den zweiten Pfosten durch, wo gleich 4 Schwarz-Gelbe versuchten, den Schuss zu blocken und so den zentral im 5er freistehenden Dornacher übersahen, der nach Querpass nur einschieben musste (14.). Die Gastgeber stecken nicht auf und Blaudzun konnte nach Steilpass seinen Abschluss aus der Drehung nicht voll setzen. Die Gäste drückten mit der Führung im Rücken nun aber auf ein zweites Tor, und so musste Niksch ein weiteres Mal nach schöner Direktabnahme aus 20 Metern eingreifen, während ein weiterer Gästefreistoß aus aussichtsreicher Position klar über den Kasten ging. Eine gute Balleroberung von Kapitän Horst führte nach 20 Minuten dann zu einer strittigen Szene: dieser spielte auf Wittmann, der stark den Ball abschirmte und den durchgestarteten Blaudzun suchte, der kurz vor dem Strafraum und dem 1 gegen 1 mit dem Torwart mit einer harten Grätsche von schräg hinten von den Beinen geholt wurde. Da der Verteidiger beim Grätschen neben dem Abräumen des Stürmers wohl auch leicht den Ball erwischt hatte, entschied der Spielleiter unverständlicherweise aber auf Weiterspielen statt auf Freistoß und einen möglichen Platzverweis. Die Gäste blieben in der Folge das gefährlichere Team, besonders über Standardsituationen gab es immer wieder brenzlige Situationen im Waldtruderigner Strafraum. Dennoch hatte nach gut 30 Minten Frohberg den Ausgleich auf dem Fuß, als Wolf einen Freistoß schnell ausführte, der aufgerückte Verteidiger aber zu ungenau abschloss und das Tor verfehlte. Das 0:2 fiel nach einem Einwurf der Gäste, die sich dann über rechts durch kombinierten und mit einer schönen Flanke ihren Spielmacher in Szene setzten konnten, dessen Kopfball der Waldtruderinger Schlussmann nicht mehr entscheidend abwehren konnte (34.). Nach dem zweiten Tor verlor das Heimteam etwas den Zugriff auf die Partie, und so war das 0:3 kurz vor der Pause, nachdem Keeper Niksch zuvor noch Hodrus verunglückte Klärungsaktion löschen konnte, die logische Folge: ein Freistoß wurde auf den zweiten Pfosten geschlagen, wo der Dornacher Zielspieler am höchsten stieg und wuchtig einköpfte (45.).

Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren wieder mehr mit und erzielten nach Freistoß aus dem Halbfeld von Frohberg auf Blaudzun auch ein Tor. Der Schiedsrichter sah Blaudzun aber knapp in der verbotenen Zone und gab dem Treffer keine Anerkennung. Schwarz-Gelb blieb im Vorwärtsgang, und so hatte Frohberg, erneut nach schnell ausgeführtem Freistoß, eine weitere Möglichkeit, setzte aber ein weiteres Mal zu hoch an. Und auch Recks Versuch per Kopf nach einem weiteren Standard konnte von Keeper noch vor der Linie aufgenommen werden. Nach längerer passiver Phase zeigten dann auch die Gäste wieder ihre offensiven Qualitäten, der Waldtruderinger Schlussmann konnte aber im 1 gegen 1 noch den Abschluss entschärfen. Waldtrudering war weiter bemüht, machte aber letztlich aus vielen Situationen zu wenig. Statt dem Anschlusstreffer durch Blaudzun (geblockt) oder Frohberg (aus spitzem Winkel in die Hände des Keepers), waren es wieder die Gäste, die am Spielstand schraubten. In nur 3 Minten wurde aus dem 0:3 ein 0:5 und das Spiel war endgültig entschieden: Dornach schaltete zweimal über links um und war einmal per Sonntagsschuss nach langem Tempodribbling und danach per Kopf nach schöner Flanke erfolgreich (73./77.). Dennoch gab die Heimmannschaft nicht auf und kam wenig später immerhin zum Ehrentreffer, als Horst nach Haage-Ecke am zweiten Pfosten einköpfte (79.). Kurz vor Ende drang dann Haage stark in den 16er, wurde hörbar am Schienbein getroffen und bekam dafür einen Strafstoß zugesprochen. Diesem nahm sich Hodrus an und traf zum 2:5 vom Punkt (86.) Ein letzter Treffer fiel dann noch, als eine zu kurz abgewehrte Ecke auf dem Kopf eines Dornachers und von dort im Tor landete (87.). Zum Schluss stemmte sich Torwart Niksch nochmal erfolgreich gegen einen Abschluss aus halbrechter Position, und auch Horst konnte auf der anderen Seite nach einer guten Verlagerung nicht genug Power in seinen Halbvolley einbringen. So endete ein ereignisreiches, intensives und zeitweise auch hitziges Spiel mit 2:6.

Trotz guter Phasen zu Beginn der Halbzeiten, bei denen man es verpasste, sich zu belohnen, geht die Niederlage gegen eine sehr starke A-Klassen-Mannschaft aus Schwarz-Gelber Sicht in Ordnung, wenn auch das Ergebnis etwas zu hoch ausfällt. Kommende Woche bleibt dank spielfreiem Sonntag Zeit, die Wunden zu lecken, um im letzten Hinrundenspiel in Baldham zu versuchen in beiden Strafräumen konsequenter zu agieren und das nächste Spitzenteam mehr zu ärgern.