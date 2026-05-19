Waldtrudering II unterliegt Baldham-Vaterstetten II zum Saisonabschlus von Jonas Niksch · Heute, 15:14 Uhr · 0 Leser

Raphael Horst leitete am vergangenen Sonntag nach 6 Jahren Amtszeit das letzte Spiel ‚seiner‘ Waldtruderinger Zwoaten – Foto: TSVW

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Am letzten Supersonntag der Spielzeit 25/26 hieß es zweimal hintereinander Waldtrudering gegen Baldham-Vaterstetten. Nachdem die Erste zuvor bei einem 10-Tore-Spektakel den eigenen Klassenerhalt auch rechnerisch fix gemacht hatte, wollte man natürlich nachziehen. Da zudem das Trainergespann Horst/Maier ihr Abschiedsspiel bestritt, war die Motivation auf Seiten der Hausherren vor Spielbeginn groß, den beiden einen gebührenden Abschied zu bescheren. Dennoch waren es die Gäste, die besser ins Spiel kamen und den Ball gefällig durch die eigenen Reihen liefen ließen. Die Hausherren zeigten sich zwar bemüht, waren in der Anfangsphase aber meist einen Schritt zu langsam. Zunächst konnte Gres nach einer Hereingabe der Ball kurz vor der Linie blocken, wenig später gelang dann den Gästen der frühe Führungstreffer. Gres schirmte den Ball an der Seitenlinie ab und wurde dabei von hinten getroffen, da die Pfeife des Schiedsrichters aber stumm blieb, musste Bachmann per Foul tilgen. Den fälligen Freistoß zirkelte der Stütze schön am nicht optimal postierten Waldtruderinger Schlussmann ins lange Eck (8.). In der Folge traten die Gäste dann weiter als gefährlicheres Team auf, ohne dabei zu ganz klaren Gelegenheiten zu kommen, während die Hausherren wenn nur nach Standards in Erscheinung traten. Gegen Ende der ersten Halbzeit spielte Baldham dann eine der zahlreichen Situationen im letzten Drittel besser aus, als von links geflankt werden konnte, der Baldhamer Stürmer der Innenverteidigung entwischte und alleinstehend am 5er zum 0:2 einschob (39.). Etwas wachgerüttelt vom zweiten Treffen war Schwarz-Gelb bis zur Pause griffiger in den Zweikämpfen und kam nach gut getretenen Freistoß von Weiß in den Lauf von Ghafor zum Anschlusstreffer (42.).

Nach der Pause zeigte sich aber wieder das alte Bild: Baldham im Vorwärtsgang und Waldtrudering mit Problemen in der Abstimmung. Trotz einiger guter Möglichkeiten fiel das nächste Tor dann im Gewühl nach Ecke, als der erste Abschluss vom Keeper geblockt werden konnte, der Abschluss nach Rebound diesmal von Horst auf der Linie stehend gestoppt wurde, der dritte Ball dann aber nicht mehr abzuwehren war (59.). Die nächste gefährliche Aktion hatten dann aber wieder die Hausherren: nach abgefangenem Ball von Stöcklin ging es über von Mallek und Blaudzun nach vorne, dessen Abschluss aus spitzem Winkel nach schönem Dribbling landete allerdings am Außennetz. Die nun leicht aufkommende Hoffnung auf einen erneuten Anschlusstreffer wurde aber jäh beendet, als Popp Niksch mit einem unpräzisem Rückpass in Bedrängnis brachte, der den Ball nicht kontrollieren konnte und der anlaufende Baldhamer Stürmer einschoss (71.). Nur wenig später wäre es beinahe noch bitterer gekommen, der stramme Abschluss von rechts landete aber am Pfosten. Die letzte Torraumszene gehörte dann Doose, als sich zwei Baldhamer nach langem Schlag vom Keeper gegenseitig abräumten - da dieser aber keinen seiner mitgelaufenen Mitspieler, sondern nur den Baldhamer Schlussmann fand, blieb es beim 1:4-Endstand. Ungeachtet des ärgerlichen Ergebnisses, das aber aufgrund eines überlegenden Gegners wohl in Ordnung geht, gilt es natürlich "Danke" zu sagen. Merci, Raphi, für 6 Jahre an der Seitenlinie unserer Zweiten! Und danke, Magic, für noch ein extra Jahr als Motivator und Antreiber nach langer Amtszeit bei unserer Dritten!