Waldtrudering II siegt nach turbulenter Schlussphase über FCAP II

Wie schon in der Hinrunde fielen alle drei Begegnungen von Waldtrudering und Anzing-Parsdorf auf denselben Spieltag - diesmal sogar auf den berüchtigten Waldtruderinger Supersonntag mit drei Spielen am Stück. Nachdem sowohl Dritte als auch Erste ihre Hausaufgaben gemacht hatten, war es an der Zweiten, den potenziellen 9-Punkte-Spieltag zu krönen und die Packung aus Dornach vergessen zu machen. Die Gäste erwischten aber zunächst den besseren Start: eine Ecke landete unberührt an der linken 16er-Kante, wo ein FCAP-Stürmer schön aus der Drehung abzog, Zarriello aber den Ball auf den Weg zum Tor per eingesprungenem Block à la Florenzi 2016 ablenken konnte. Der FCAP blieb im Vorwärtsgang, und nach zu kurzem Klärungsversuch von Gres landete ein trockener Abschluss aus 16 Metern am linken Pfosten und sprang von dort in die Richtung des Waldtruderinger Schlussmanns. Die erste nennenswerte Aktion der Gastgeber verzeichnete Haage nach Angriff über rechts - den zentralen Abschluss nach Ablage von Hack konnte der Gästekeeper unter sich begraben. Die Anfangsviertelstunde hatte es weiter in sich: Nach schläfrigem Umschalten tauchte ein Gästestürmer, per Heber eingesetzt, frei vor Schlussmann Niksch auf, der aber im 1 gegen 1 gerade noch parieren konnte. In der Folge wechselten sich Halbchancen auf beiden Seiten ab, ehe Mitte der ersten Halbzeit ein stark herausgespielter Angriff die zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Führung brachte. Hack eroberte auf links den Ball und startete nach Doppelpass mit Wulf einen Tempolauf, per Trickpass auf Schwemer ging es weiter in die Tiefe, wo der erneut angespielte Hack im gegnerischen Strafraum mit einem Elastico am Gegenspieler vorbeiging und nach innen auf Haage ablegte, der wiederum auf den noch besser postierten Blaudzun weiterspielte, welcher aus 10 Metern wuchtig unter die Latte vollendete (26.). Beinahe wäre ein Doppelschlag gelungen, als Schwemer nur wenig später von Hack nach schnell ausgeführtem Freistoß eingesetzt wurde, wohl aber knapp aus der verbotenen Zone gestartet war. Die Gastgeber zeigten sich davon aber unbeeindruckt und drückten daraufhin auf den Ausgleich. Zwei Annäherungen aus der Distanz waren eher noch Kategorie harmlos. Kurz von der Pause wäre dann aber beinahe der Ausgleich gefallen. Ein von der Mauer geblockter Gästefreistoß landete vor den Füßen des Schützen, dessen strammer Halbvolley nur mit viel Mühe und einer starken Parade noch entschärft werden konnte. In der Folge drosch ein FCAP-ler den Ball, wohl eher als Klärungsversuch, von der Mittelline in hohem Bogen Richtung Tor und überwand mit diesem krummen Ding beinahe den Keeper. So ging Waldtrudering schlussendlich etwas glücklich mit 1:0 in die Halbzeit.
Die zweite Halbzeit begann dann bedeutend ruhiger, beide Teams hatten Schwierigkeiten ernsthafte Gefahr auszustrahlen. Bis zur Schlussphase sah man das bekannte kampfbetonte „Kunstrasenspiel“. In den letzten 20 Spielminuten überschlugen sich dann aber die Ereignisse. Ausgangspunkt war nach einem leichtfertigen Ballverlust der Verteidigung ein übermotiviertes Einsteigen vom Waldtruderinger Keeper, das in Kombination mit einer etwas überzogenen Verwarnung in Halbzeit 1 dessen Hinausstellung mit gelb-rot und einen Strafstoß zur Folge hatte (67.). Die Gäste überwanden per Elfmeter Notfalltorwart Doose und glichen aus (68.). Nun in Überzahl und mit noch gut 20 Minuten auf der Uhr, schob Anzing-Parsdorf noch einmal an und wollte den Spielverlauf komplett umbiegen. Ein weiteres Mal durfte sich Schwarz-Gelb dabei beim Aluminium bedanken, als ein Schuss aus zweiter Reihe am Pfosten abprallte. Kurz vor Schluss erwies sich dann ein Waldtruderinger Ballgewinn am Mittelkreis durch Hack als erneuter Wendepunkt: die aufgerückten Gäste kamen nicht mehr hinterher, und nachdem Manchevski zwei FCAP-Verteidiger aussteigen lies und clever auf Blaudzun weitergab, fackelte dieser nicht lange und versenkte im 1 gegen 1 eiskalt am kurzen Pfosten zur erneuten Führung (83.). Nur 3 Minuten später war es erneut ein hoher Ballgewinn, der den 3:1 Endstand zur Folge hatte: John bediente mit einem gefühlvollen Diagonalball den durchgelaufenen Manchevski, der es aus spitzem Winkel probierte und unter Mithilfe des Gästeschlussmanns ins kurze Eck traf (86.). Nachdem auch ein letzter Gästefreistoß aus aussichtsreicher Lage ungenutzt blieb, war mit Abpfiff ein wichtiger Sieg und der langersehnte 9-Punkte-Sonntag perfekt.
Nächste Woche kommt mit der SG Moosach/Bruck wieder ein Gegner aus tabellarischer Nähe, wo man den gewonnen Schwung des Sieges nutzen will, um sich weiter vom Tabellenkeller zu distanzieren.