Waldtrudering II siegt nach turbulenter Schlussphase über FCAP II

Doppelpacker Julian Blaudzun hatte mit seinen Treffern zum 1:0 und 2:1 großen Anteil am Waltruderinger Heimerfolg – Foto: TSVW

Wie schon in der Hinrunde fielen alle drei Begegnungen von Waldtrudering und Anzing-Parsdorf auf denselben Spieltag - diesmal sogar auf den berüchtigten Waldtruderinger Supersonntag mit drei Spielen am Stück. Nachdem sowohl Dritte als auch Erste ihre Hausaufgaben gemacht hatten, war es an der Zweiten, den potenziellen 9-Punkte-Spieltag zu krönen und die Packung aus Dornach vergessen zu machen. Die Gäste erwischten aber zunächst den besseren Start: eine Ecke landete unberührt an der linken 16er-Kante, wo ein FCAP-Stürmer schön aus der Drehung abzog, Zarriello aber den Ball auf den Weg zum Tor per eingesprungenem Block à la Florenzi 2016 ablenken konnte. Der FCAP blieb im Vorwärtsgang, und nach zu kurzem Klärungsversuch von Gres landete ein trockener Abschluss aus 16 Metern am linken Pfosten und sprang von dort in die Richtung des Waldtruderinger Schlussmanns. Die erste nennenswerte Aktion der Gastgeber verzeichnete Haage nach Angriff über rechts - den zentralen Abschluss nach Ablage von Hack konnte der Gästekeeper unter sich begraben. Die Anfangsviertelstunde hatte es weiter in sich: Nach schläfrigem Umschalten tauchte ein Gästestürmer, per Heber eingesetzt, frei vor Schlussmann Niksch auf, der aber im 1 gegen 1 gerade noch parieren konnte. In der Folge wechselten sich Halbchancen auf beiden Seiten ab, ehe Mitte der ersten Halbzeit ein stark herausgespielter Angriff die zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Führung brachte. Hack eroberte auf links den Ball und startete nach Doppelpass mit Wulf einen Tempolauf, per Trickpass auf Schwemer ging es weiter in die Tiefe, wo der erneut angespielte Hack im gegnerischen Strafraum mit einem Elastico am Gegenspieler vorbeiging und nach innen auf Haage ablegte, der wiederum auf den noch besser postierten Blaudzun weiterspielte, welcher aus 10 Metern wuchtig unter die Latte vollendete (26.). Beinahe wäre ein Doppelschlag gelungen, als Schwemer nur wenig später von Hack nach schnell ausgeführtem Freistoß eingesetzt wurde, wohl aber knapp aus der verbotenen Zone gestartet war. Die Gastgeber zeigten sich davon aber unbeeindruckt und drückten daraufhin auf den Ausgleich. Zwei Annäherungen aus der Distanz waren eher noch Kategorie harmlos. Kurz von der Pause wäre dann aber beinahe der Ausgleich gefallen. Ein von der Mauer geblockter Gästefreistoß landete vor den Füßen des Schützen, dessen strammer Halbvolley nur mit viel Mühe und einer starken Parade noch entschärft werden konnte. In der Folge drosch ein FCAP-ler den Ball, wohl eher als Klärungsversuch, von der Mittelline in hohem Bogen Richtung Tor und überwand mit diesem krummen Ding beinahe den Keeper. So ging Waldtrudering schlussendlich etwas glücklich mit 1:0 in die Halbzeit.