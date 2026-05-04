Waldtrudering II siegt auswärts bei Kirchseeon II

Felix Johns erster Saisontreffer stellte die Weichen auf Auswärtssieg – Foto: TSVW

Bei frühsommerlichen Temperaturen ging es für die Schwarz-Gelben zu Tabellenschlusslicht ATSV Kirchseeon II, wo man an zwei Siege in Folge anknüpfen wollte. Dabei taten sich beide zunächst schwer, zielstrebigen Fußball zu spielen. Lange, meist ziellose Schläge prägten das Gesehen, da keines der Teams so richtig was mit dem Ball anfangen wollte und sich beide in ihren Angriffsbemühungen meist verhedderten. So kam es bis zur ersten Trinkpause nach 25 Minten zu wenigen nennenswerte Szenen. Im Anschluss verloren die Gäste im Aufbau den Ball und rückten schlecht nach, sodass sich eine 3-1 Situation auf Seiten der Hausherren ergab. Der Stürmer entschied sich aber gegen ein Abspiel und fand im gut aufgelegten Schneidawind seinen Meister. Aber auch Schwarz-Gelb kam jetzt etwas besser in die Partie, nach schönem Steckpass zielte Offenhäuser aus 10 Metern aber deutlich zu hoch. Kurz vor der Pause war es dann wieder Offenhäuser, der nach gut getretener Ecke von Manchevski unbedrängt auf Höhe des 5er einnicken konnte (41.) und so den Pausenstand herstellte.

Die Pause schien dem Gastgeber gut getan zu haben, denn durch eine hohe Linie ließ man die schwarz-gelben Angriffe immer wieder recht simpel ins Abseits laufen, während man selbst mehr nach vorne tat. In diese Phase hinein wäre dann Offenhäuser beinahe ein Doppelpack geglückt, als ein Ball in die Tiefe die Abseitsfalle aushebelte, Offenhäuser den herauseilenden Keeper umkurvte, aus spitzem Winkel aber am Pfosten scheiterte. In der Folge drückten die Hausherren mehr, waren aber letztlich meistens auch nicht zwingend. Einmal musste sich der Waldtruderinger Schlussmann auszeichnen, als in Folge einer Ecke aus dem Rückraum abgedrückte wurde, Schneidawind aber den Ball stark aus dem Winkel kratzten konnte. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit wurde dann Doose weit angespielt und leitete per Kopf auf John weiter, der cool blieb, den Ball am Torwart vorbeilupfte und zum 0:2 vollstreckte (76.). Keine drei Minuten später wäre dem eingewechselten John dann beinahe ein zweiter Treffer geglückt: der von Horst in die Tiefe geschickte Stöcklin leitete stark direkt weiter auf John, sein Lupfer über den mal wieder herauseilenden Torwart flog diesmal allerdings über den Kasten. Bis zum Schlusspfiff war dann bis auf einige Fernschüsschen und Ecken nichts gefährliches mehr zu sehen, sodass der Sieg an Waldtrudering ging.