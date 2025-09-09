Waldtrudering II siegreich bei turbulentem Heimauftakt

Nachdem man sich gegen Moosach/Bruck einen Punkt erkämpft hatte, wollte die Mannschaft von Raphael Horst beim Heimauftakt und sonnigem Spätsommerwetter den ersten Sieg der jungen Saison holen. Gegen Grafing II startete man dementsprechend auch gut in die Partie: nach einem langen Schlag von Schlussmann Niksch konnte die Hintermannschaft der Gäste nicht sauber klären, ein Missverständnis zwischen IV und Torwart nutzte der hellwache Wittmann, spritzte dazwischen und schloss zum frühen Führungstreffer ab (3.). Der TSV blieb daraufhin am Drücker, ließ aber gute Möglichkeiten aus: Schwemer köpfte nach einer Ecke daneben und schloss nach tiefem Ball von Reck aus zehn Metern über den Kasten ab, und auch Horsts Kopfball nach Koch-Ecke konnte sehenswert vom Keeper entschärft werden. Nach gut 20 Minuten meldeten sich dann auch die Gäste an. Die erste Annäherung geriet noch zu zentral und konnte vom Waldtruderinger Schlussmann unter sich begraben werden. Wenig später aber kam Grafing dann recht unvermittelt zum Ausgleich, als Mast nach einem langen Seitenwechsel seinen Gegenspieler ziehen ließ, der unbedrängt zu seinem Stürmer am 11er-Punkt ablegen konnte (1-1, 21.). Die postwendende Antwort glaubte Wittmann nur 3 Minuten später parat zu haben, als er nach einer Ecke einen starken Haage-Abschluss aus der zweiten Reihe am langen Pfosten ins Tor köpfte - der Spielleiter entschied allerdings wohl zu Unrecht auf Abseits. Nach Umstellung im Anlaufverhalten der Gäste taten sich die Hausherren schwerer im Spielaufbau und kamen weniger zum Zug. Vielmehr waren es die Grafinger, die den nächsten Treffer markierten. Nach langem Ball konnte Reck zunächst das Luftduell für sich entscheiden, der zweite Ball landete trotz numerischer Überzahl aber beim Grafinger Angreifer, welcher per Kopfball ins linke Ecke den 1:2-Führungstreffer erzielte (28.). In der Folge berappelten sich die Hausherren wieder etwas, und nach feinem Koch-Chipball kam Sterner zum Abschluss, der allerdings vom Innenpfosten wieder ins Feld klatschte. Nachdem kurz drauf Koch zentral aus 18 Metern am Keeper scheiterte, war es dann wieder Wittmann, der nach gelungenem Pressing von Horst und Mast einen Pass im Aufbau abfing und trocken zum erneuten Ausgleich aus 20 Metern vollstreckte (45.). Nachdem der glänzend aufgelegte Wittmann eine weitere Chance nach langem Ball von Sarnowski ausließ, ging es mit 2:2 in die Kabinen.

Der zweite Durchgang begann dann ausgeglichen: zunächst hatten die Gäste nach Freistoß von rechts den ersten nennenswerten Abschluss. Dann schloss Schwemer nach Ecke zu unpräzise ab. Wenig später schickte der aktive Schwemer per langem Einwurf Wittmann tief, welcher sich gegen zwei Grafinger durchsetzte und überlegt auf den mitgelaufenen Mast querlegte, der nur noch einschieben musste (56.). In der Folge sah man wieder mehr von den Grafingern und Schlussmann Niksch musste zwei Mal eingreifen. Den erneuten Ausgleich aber schenkte das Heimteam selber her, als sowohl der Keeper Niksch als auch Horst das gegnerische Pressing falsch einschätzen und sich zu viel Zeit nahmen, so dass der Ball im Aufbau verloren ging und der Grafinger Spielmacher ohne Gegnerdruck aus 20 Metern stramm ins linke Eck abschließen konnte (67.). Die Heimmannschaft steckte aber keineswegs auf, sondern erzielte nach starkem Umschalten über die Stationen, Sterner, Koch und Horst auf Wittmann sehenswert den erneuten Führungstreffer (73.). Die Schlussphase war dann ein kampfbetontes Spiel mit wenig spielerischen Highlights. Grafing schlug eine Vielzahl an Standards und Flanken, die aber alle ihr Ziel verfehlten oder in letzter Instanz geklärt wurden. Ein letztes Mal kamen sie dem Ausgleich dennoch gefährlich nahe, eine resolute Grätsche vom Waldtruderinger Schlussmann und das gutes Stellungsspiel von Reck im Nachschuss entschärften aber auch diese Situation. So endete ein turbulentes Spiel mit 7 Toren und 3 Führungswechseln mit 4:3.