Waldtrudering II mit zweitem Heimsieg in Folge

Nachdem vergangenes Wochenende endlich die lange Durststrecke beendet werden konnte, wollten die Waldtruderinger gegen den TSV Ebersberg II zeigen, dass der Sieg gegen Moosach kein Strohfeuer war. Bei sonnigem, aber kaltem Wetter durfte auch erstmals in diesem Kalenderjahr auf dem heimischen Rasen gespielt werden. Der etwas holprige Untergrund bereitete den Hausherren zunächst kleinere Schwierigkeiten, sodass die Gäste die erste nennenswerte Torchance verzeichneten: nach einer Ecke stimmte die Zuteilung nicht und ein Ebersberger kam am 5er an den Ball, der zentrale Abschluss stellte den Waldtruderinger Schlussmann jedoch vor keine Probleme. Ein weiterer Distanzschluss der Eber war ebenso in der Kategorie harmlos einzuordnen. Kurz darauf traten die Hausherren selbst das erste Mal in Erscheinung: Mast fand per Freistoßflanke Ghafor im 5-Meterraum, der die Kugel aber nicht richtig drücken könnte und so die erste Waldtruderinger Großchance auslies. Wenige Minuten später wähnten sich die Schwarz-Gelben dann mit dem Führungstreffer, als Doleschel per langem Schlag die Ebersberger Kette überspielte und Weiß, aus dem Rückraum startend, den Schlussmann per Chip überwand, der SR jedoch nicht ganz nachvollziehbar auf Abseits entschied. In der Folge entwickelte sich ein munteres A-Klassenspiel mit Höhepunkten auf beiden Seiten: Reck zielte aus der Distanz nicht genau genug, Doleschel entschärfte stark ein 1 gegen 1 nach Umschaltsituation der Gäste, Ghafors Tiefenlauf wurde durch Mithilfe einer Bodenwelle vereitelt und eine weitere Möglichkeit der Gäste nach Durchbruch über links verfehlte das Ziel. Als dann Russels Dropkick nach Ecke und Weiß' Freistoß nicht den gewünschten Torerfolg brachten, ging es mit 0:0 in die Kabinen.

Wie vergangene Woche kam das Team von Raphael Horst und Mario Prüflinger wach und bissig aus der Kabine. Folgerichte leitete dann eine Balleroberung von Frohberg und eine schöne Weiterleitung von Ghafor eine trockene Direktabnahme von Mast ein, der den Ball wuchtig im linken Eck zum 1:0 unterbrachte (50.). In der Folge flachte die Partie etwas ab, und es waren hauptsächlich Stückwerk und Standards, die das Geschehen prägten. Gut zwanzig Minuten vor Schluss schwächten sich die Gäste selber, als Weber von hinten abgeräumt wurde und der SR den verantwortlichen Ebersberger mit einer 10-Minuten-Strafe belegte (wenn auch das rüde Einsteigen sowie der anschließende Schubser des bereits gelb verwarnten Spielers durchaus einen Feldverweis nach sich hätten ziehen dürfen). In der Schlussphase nahm die Partie dann wieder Fahrt auf: Weber verpasste nach eigener Balleroberung knapp das 2:0 und ein stark getretener Freistoß aus zentraler Position wurde von Keeper Doleschel souverän ans Gebälk ‚geschaut‘. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Bozhinov kurz vor dem Ende: ein langer Abschlag von Doleschel rutschte zum durchgelaufenen Stürmer durch, der sich freistehend am 16er nicht zweimal bitten lies und den herauseilenden Keeper per Chip überwand (88.). Nachdem auch die zwei Minuten Nachspielzeit schadlos überstanden werden konnten, feierte Waldtrudering einen durch die gezeigte Einsatzbereitschaft am Ende verdienten Heimsieg.

Kommendes Wochenende trifft man als drittes von fünf Heimspielen in Serie auf den FC Aschheim II und will an die gezeigte Leistung der vergangen beiden Wochen anknüpfen.