Waldtrudering II mit siegreichem Saisonabschluss in Ebersberg

Nach desaströser zweiter Hälfte vergangene Woche stand als letzter Gegner der Spielzeit der FC Ebersberg auf dem Programm. Bei feuchtwarmem und wechselhaften Wetter waren es die Hausherren, die auf dem harten Eberberger Kunstrasen zunächst mehr vom Spiel hatten. Auf Seiten der Schwarz-Gelben stimmte hinten die Staffelung oft nicht, und nach vorne lief man regelmäßig in die Abseitsfalle der hochstehenden Gegner. Gute 20 Minuten war das Spiel daher wenig ansehnlich und spiegelte die geringe sportliche Bedeutung dieses Spiels wieder, dann übernahmen die Gäste langsam die Kontrolle. So gelang es, einen der nun häufiger auftretenden eigenen Angriffe besser auszuspielen: Hack steckte nach Anspiel im Zentrum schön auf Manchevski durch, der mit der Picke durch die Hosenträger des Eberberger Schlussmannes vollendete (22.). Trotz der Führung streuten die Schwarz-Gelben immer wieder individuelle Fehler im Aufbau ein. So wurde Doleschel vom Pressing erwischt und spielte einem Eber den Ball in den Fuß, dieser zielte aber zu ungenau und vergab die aussichtsreiche Chance. Kurz darauf gelang dem FC dann aber der Ausgleich: Bachmanns Körpereinsatz im 16er wurde sehr hart als strafbar ausgelegt und ein Elfmeter gepfiffen, der souverän verwandelt wurde (30.). Von diesem Ausgleich scheinbar ein wenig wachgerüttelt, ließ man den Ball nun besser laufen und kam regelmäßig zu Chancen und gefährlichen Situationen. Bozhinov und Seltmann verpassten beispielsweise jeweils knapp per Schlenzer die erneute Führung. Einer dieser Angriffe brachte dann vor der Pause das 1:2, als Hack auf der rechten Seite freigespielt wurde und Bozhinov seinen Querpass nur noch ins verwaiste Gehäuse einschieben musste. So ging es mit 1:2 auch in Pause.

In der Pause wechselte das Trainerteam Horst/Prüflinger gleich viermal und kam gleich von Beginn wieder mit neuem Schwung aus der Kabine. Keine 5 Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Bozhinov nach Querpass von Mast auf 1:3 (49.). In der Folge plätscherte die Partie vor sich hin, da die Schwarz-Gelben ihre Umschaltsituationen meist leichtfertig verspielten und auch der FC nicht zwingend nach vorne spielte. Dann entschied der Schiedsrichter, Hack aufgrund einer „Beleidung“ des eigenen Mitspielers des Platzes zu verweisen. Trotz des Unverständnis beider Teams ob dieser Entscheidung ließ sich der Unparteiische nicht von seiner Entscheidung abbringen (59.). Mehr als 30 Minuten Überzahl ließen die Hoffnungen der Ebersberger noch einmal aufflammen, die noch einmal versuchten Druck zu machen. Den sich nun bietenden Platz wusste aber Kameter zu nutzen, der von Mast tief geschickt wurde und das Leder in feinster Boltzplatzmanier per Bauernspitz in die Maschen drosch (64.). Die Hausherren steckten aber nicht auf und zwangen Schlussmann Niksch zwei Mal einzugreifen. Ein letztes Highlight bot sich noch, als der langjährige Kapitän unserer Zweiten trotz muskulärer Verletzung eingewechselt wurde, so die 22. Saisonspiele voll machte und seinen Abschied nach über 90 Spielen A-Klasse gab. An dieser Stelle: Danke für Alles, Mark! Da auf keiner Seite mehr ein Treffer gelingen wollte, hieß es zum Abschluss der Saison 1:4.



So ging eine Saison mit Höhen und Tiefen zu Ende, bei der man sowohl Niederlagen als auch Siege aneinanderreihte und am Ende zumindest vorzeitig den Klassenerhalt feiern konnte. Nun gilt es über den Sommer den Kopf freizubekommen, Energie zu tanken und die Spielzeit 25/26 mit neuem Elan willkommen zu heißen.