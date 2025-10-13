Waldtrudering II mit Niederlage gegen Kirchseeon II

Aufgrund des nass-kalten Herbstwetters wurde das dritte Heimspiel der Saison gegen den ATSV Kirchseeon auf dem Waldtruderinger Kunstrasen ausgetragen. Die Gastgeber hatten sich nach 4 Niederlagen zuletzt einiges vorgenommen und starteten gut in die Partie. So erzielte Wittmann nach nur 3 Minuten ein Tor, welches aber zu Recht wegen Abseits nicht zählte. Nur wenig später schaltete man nach Einwurf schnell, und nach einem Doppelpass zwischen Frohberg und Hack erreichte dessen Querpass den blanken Wittmann knapp nicht. Ein erster Gästeabschluss nach Freistoß geriet noch viel zu hoch, während die Schwarz-Gelben weniger später wohl in Führung hätten gehen müssen: ein Ball in die Tiefe von Wittmann erreichte Frohberg, der stark auf Zarriello weiterleitete, der ab der Mittellinie freistehend auf den Torwart zulief, den Abschluss aber links daneben setzte. In der Folge sah sich Wittmann um einen Elfmeter gebracht, als er auf Frohberg abgelegt hatte und im 16er von den Beinen geholt wurde. Der Spielleiter entschied jedoch auf Weiterspielen, und der Abschluss landete in den Armen des Keepers. Nach einer Ecke zeigten sich dann die Gäste erneut, die flach ausgespielte Variante flog aber über dem Kasten. Gefährlicher wurde es bei einem Freistoß aus gut 30 Metern, den der Kirchseeoner IV direkt aufs Tor zog und den Waldtruderinger Keeper zum Eingreifen zwang. Danach sah man wieder mehr die Hausherren: Wittmann stocherte im Aufbau der Gäste gut dazwischen und der abgelenkte Ball verfehlte nur um ein Haar den verwaisten Kasten. Mehrere Freistöße und Ecken waren nicht zwingend genug, um etwas am 0:0 Pausenstand zu drehen.

Unmittelbar nach der Pause erzielten die Gäste dann etwas unvermittelt und unter tatkräftiger Schwarz-Gelber Mithilfe das 0:1: Stöcklin unterlief bei der Ballannahme ein technischer Fehler und so landete der Ball beim Kirchseeoner Angreifer, welcher auf seinen Mitspieler querlegte, dessen Abschluss den Weg vom Bein des Keepers ins Tor fand (52.). Da sich die Gastgeber nunmehr vollends aufs Verteidigen konzentrierten, kam es in regelmäßigen Abständen zu Möglichkeiten, von denen man es fertigbrachte, keine einzige zu verwerten: Frohbergs leicht abgefälschter Schuss wurde vom Gästekeeper stark entschärft, Roudils Versuch den Keepers zu überchipen landete im Toraus, Schwemer nach Freistoßflanke zu ungenau, Horst Kopfball nach Ecke knapp vorbei, dann wieder Horst freistehend aus 13 Metern links vorbei, ein drittes Mal Horst nach Kopfball erneut knapp vorbei und auch Frohberg der kurz vor Ende frei links am 5er-Eck auftauchte agierte zu unentschlossen und ohne Überzeugung. So waren es die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste, die 3 Punkte einstrichen und den ihren Saisonsieg feierten