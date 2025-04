Waldtrudering II mit erstem Rückrundendreier gegen Moosach

Nachdem der Auftritt in der zweiten Hälfte vergangene Woche Mut gemacht hatte, dass die seit Oktober andauernde sieglose Serie bald beendet werden könnte, bot das Heimspiel gegen den TSV Moosach die nächste Gelegenheit dazu. Bei kaltem, windigen Wetter musste die Partie kurzfristig auf den Waldtruderinger Kunstrasen verlegt werden. Dort gelang es den Hausherren, die Moosacher zunächst vom eigenen Gehäuse wegzuhalten, während man selbst versuchte, über Umschaltmomente und schnelles, vertikales Spiel gegen das gegnerische Pressing und ihre Abseitsfalle Gefahr auszustrahlen. Die erste wirklich Torchance der Gastgeber nutzte dann Ghafor direkt (14.), als er per Steilpass schön von Weber ins 1 gegen 1 geschickt wurde, den Ball eiskalt am herauseilenden Torwart vorbeilegte und flach vollstreckte. Moosach versuchte nun ihrerseits, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Ein erster Abschluss von halblinks landete aber sicher in der Händen des Waldtruderinger Schlussmannes. Kurz darauf wurde Zarriello mit schönem Steckpass von Bagehorn am 16er freigespielt, scheiterte aber an einer handlungsschnellen Fußabwehr des Gästekeepers. Zwei weitere gute Tiefenläufe von Ghafor und Bozhinov wurden von (fragwürdigen) Abseitspfiffen des Unparteiischen unterbunden, so dass es die Moosacher waren, die als nächstes für ernsthafte Gefahr sorgten: Ein falsch adressierter Rückpass von Reck fand einen Moosacher freistehend im 16er, dem der Ball aber versprangt, sodass Schlussmann Niksch per Befreiungsschlag klären konnte. Eine weitere gefährliche Aktion der Gäste entstand, als nach langem Einwurf ein Moosacher Stürmer im 5-Meter-Raum an den Ball kam, der unplatzierte Abschluss aber vom Knie des Keepers ins Seitenaus abgeblockt werden konnte. Bis zur Pause verkam dann das Spiel zur für den kleinen Kunstrasen typischen Mittelfeldschlacht mit vielen Ballbesitzwechseln und Standards ohne nennenswerten Ertrag auf beiden Seiten.

Nach der Pause zeigten sich die Gastgeber gewillt, den ersten Heimsieg 2025 unter Dach und Fach zu bringen, und kamen stark aus der Kabine. Kurz nach Wiederanpfiff wurde Weber im Strafraum regelwidrig von hinten angegangen, und der SR entschied auf Elfmeter. Weber übernahm selbst die Verantwortung und erhöhte cool auf 2:0 (50.). Die Gäste wollten auch nach dem zweiten Waldtruderinger Treffer das Spiel noch lange nicht abschreiben und erhöhten indes den Druck auf die Waldtruderinger Hintermannschaft. Besonders über lange Einwürfe des Moosacher Spielführers, ergänzt durch die Unberechenbarkeit des böigen Windes, kam es immer wieder zu brenzligen Situationen. Auch gelang es dem Gästeteam, über Standards in Erscheinung zu treten. Ein Freistoß von rechts landete am Außennetz, und ein weiterer zentraler Versuch musste per Faustabwehr entschärft werden. Einer dieser zahlreichen Freistöße in den Strafraum führte dann auch zum 2:1-Anschlusstreffer, als der Ball nach Flanke von links aus einem unübersichtlichem Knäuel und am Ende von Weber selber entscheidend touchiert wohl an Freund und Feind vorbei ins linke Eck rollte (70.). Moosach warf dann in der Schlussphase logischerweise alles nach vorne, und so hätte Weber nach starker Balleroberung beinahe im 1 gegen 1 den Schlusspunkt gesetzt, scheiterte jedoch am Moosacher Schlussmann. Die Waldtruderinger stemmten sich nun mit Einsatz und Leidenschaft gegen alles, was auf sie zukam, hatten aber bald eine brenzlige wie kuriose Szene zu überstehen, als ein langer Abschlag aus der Hand des Moosacher Keeper vom Wind getragen lang und länger wurde und nach Aufsetzer von der Querlatte ins Feld zurück prallte, letztlich aber geklärt werden konnte. Beim letzten Freistoß in den Waldtruderinger Strafraum war das Glück, welches die letzten Wochen gefehlt hatte, auf Seiten der Gastgeber, als der Ball von der Klärungsaktion an die Hand eines Verteidigers sprang, die Pfeife des Schiedsrichters aber stumm blieb. So konnten die Mannen von Raphael Horst und Mario Prüflinger nach einem harten Kampf den ersten Sieg im Jahre 2025 feiern.

Kommende Woche darf man den TSV Ebersberg II an heimischer Spielstätte begrüßen und will dort an die gezeigte Leistung anknüpfen und weitere Punkte sammeln.