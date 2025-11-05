Waldtrudering II gewinnt Schlammschlacht gegen Anzing-Parsdorf II

Bei herbstlichem Wetter samt Dauerregen duellierten sich am Sonntag die Zweitvertretungen von Waldtrudering und Anzing-Parsdorf. Auf dem durch den Regen und dem unmittelbar davor ausgetragenen Spiel der ersten Mannschaften beider Vereine stark mitgenommenen Platz gelang den Gästen dabei ein Blitzstart: vom eigenen Anstoß weg ließen die Schwarz-Gelben den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen, Wittmann machte einen flachen Ball in die Tiefe stark fest und verlagerte auf Frohberg, dessen Chip auf Blaudzun wurde - mit dem ersten Pflichtspielballkontakt des Neuzugangs und ohne dass die Gastgeber bis dahin am Ball gewesen waren - direkt zum 1:0 verwertet (1.). Die Gäste blieben im Vorwärtsgang und erspielten sich weiter Möglichkeiten. Dooses wohl als Flanke gedachter Abschluss erwischte den Keeper beinahe auf dem falschen Fuß und auch Blaudzun konnte nach Pass von Wittmann den Ball nicht sauber mitnehmen, wodurch ein mögliches 1 gegen 1 verpuffte. Nach 10 Minuten zeigten sich dann auch die Hausherren erstmals: eine Flanke von rechts fand eine Abnehmer am langen Pfosten, der Kopfball flog aber knapp rechts am Tor vorbei. Die nächsten Minuten gehörten dann wieder den Gästen, aussichtsreiche Abschlüsse von Frohberg, Haage und Wittmann ließen aber die nötige Präzision vermissen. Mitte der ersten Halbzeit tauchten die Hausherren wieder gefährlich vor dem Tor auf: ein Schuss aus gut 20 Meter konnte vom Waldtruderinger Schlussmann entschärft werden, doch die Anzinger setzten nach, so dass der folgende Querpass am zweiten Pfosten nur knapp verpasst und eine weitere Flanke von Niksch und Frohberg im Verbund geklärt werden konnte. In der Folge griff wieder Waldtrudering an, Wittmann (x2) und Zarriello fehlte aber weiterhin das Zielwasser. Nach zugestelltem Anzinger Einwurf war es aber dann so weit: Horst grätschte resolut dazwischen, Mast und Blaudzun setzten gut nach, und letzterer konnte schön auf Wittmann durchstecken, der mit links ins rechte Eck vollstreckte (37.). Danach war Waldtrudering dann dem 3:0 näher als die Gäste dem Anschlusstreffer, aber keiner der Angreifer auf beiden Seiten konnte bis zur Halbzeit eine Gelegenheit nutzen, und so ging es mit 2:0 in die Kabinen.