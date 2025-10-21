Waldtrudering II gewinnt intensive Partie gegen Aschheim II

Nachdem die Ergebniskrise der Waldtruderinger Zweiten auch gegen Egmating nicht beendet werden konnte, wollte man im Heimspiel gegen den FC Aschheim II endlich wieder etwas Zählbares holen. Die Anfangsphase des Spiels war etwas zerfahren, bis auf einige Halbfeldfreistöße auf beiden Seiten wurde Fußball vor allem gearbeitet. Nach gut 15 Minuten tauchten dann die Gäste ein erstes Mal gefährlich auf, der satte Abschluss von halb rechts prallte allerdings an die Latte. Die erste nennenswerte Aktion auf Heimseite lieferte dann gleich die Führung: Waldtrudering setzte sich rechts vorne fest, ein weiter Doose-Einwurf wurde zu selbigen zurückgeköpft, der von dort aus auf den am zweiten Pfosten sträflich allein gelassenen Zarriello flankte, welcher ungehindert einnicken konnte (18.). Waldtrudering schaffte es weiterhin, die Gäste an gefährlichen Angriffen zu hindern, während man selbst in Person von Haage einen Freistoß aus aussichtsreicher Position liegen ließ. Besser gelang es gegen Mitte der ersten Halbzeit, als Haage einen Freistoß aus dem Halbfeld schlug, Kameter im 16er am höchsten stieg und per Kopf zum 2:0 erhöhte (26.) Der auffällige Haage war es auch, der nur wenig später beinahe selbst getroffen hätte, sein Heber aus 15 Metern, küsste aber nur die Latte. Die Gäste zeigten sich weiterhin kaum vor dem Gehäuse der Schwarz-Gelben, sodass das 3:0 in den Spielverlauf passte: Haage bekam den Ball nach einer Ecke von links zurück und wollte den Ball erneut in den Strafraum bringen, sein Zuspiel wurde allerdings per Hand geblockt und Mast verwandelte cool den fälligen Strafstoß (38.). Ihres Sieges wohl etwas zu sicher, ließen die Hausherren die Gäste nun mehr gewähren, und so drückten die Aschheim in der Schlussviertelstunde die Waldtruderinger in ihre eigene Hälfte. Zwingend wurden sie aber nicht, und so änderte sich nichts am 3:0 Pausenstand.



Nach der Pause dauert es keine 3 Minuten und Frohberg hatte nach gutem langem Ball von Dawid und toller Brustmitnahme das 4:0 auf dem Fuß, der Abschluss mit dem schwächeren Linken ging aber knapp vorbei. Stattdessen machten die Gäste die Partie wieder spannend: Bei Angriff über die linke Defensivseite reichte ein simpler Doppelpass, um bis in den 16er vorzudringen, dort wurde der Ball quergelegt und musste nur noch eingeschoben werden (50.). Keine 10 Minuten später waren die Gäste gar bis auf 3:2 herangerückt; nach langem Ball wurde Reck klar unterlaufen, der Schiedsrichter entschied jedoch auf Weiterspielen, und so landete der Ball im Waldtruderinger Strafraum, wo nach unübersichtlichem Gestochere auf Handelfer entschieden wurde, der zum Anschlusstreffer verwandelt wurde (59.). Im Anschluss wurde die Partei aufgrund des nun wieder engen Spielstandes hitziger, was den Spielfluss etwas minderte. Roudil hatte dann die nächste Waldtruderinger Chance, sein Abschluss war aber zu gewagt, um ernsthaft gefährlich zu werden. Nur wenig später leistete sich die Gästedefensive dann eine Abwesenheit, als ein zu kurz geratener Rückpass von Haage erlaufen wurden, der zu viel Zeit hatte und gänzlich alleine vor dem Keeper diesem in die Beine schoss - da aber kein Aschheimer Anstalten machte, nachzurücken, landete der Rebound wieder bei Haage, der auf den inzwischen mitgelaufenen Kameter querlegte, welcher nur noch ins leere Tor einschieben musste (75.). Das Spiel blieb aber weiter spannend, und nur wenig später wurde Dooses leichtes Schieben im Vorfeld einer Ecke überhart als strafwürdig ausgelegt, wodurch den Aschheimern erneut per Strafstoß der Anschluss gelang (78.). In den verbliebenen Minuten musste das Heimteam dann verteidigen und mehrmals zittern: Nach Ecke landete ein Kopfball am Pfosten, den Abpraller konnte der Heimtorwart aus kürzester Distanz blocken und unter sich begraben, eine direkt auf Tor gezogene Ecke lenkte dieser mehr schlecht als recht an den Pfosten und auch in der letzten Aktion blieb der Waldtruderinger Schlussmann Sieger nach tiefem Ball über links. So konnte man aber nach langer Durststrecke endlich wieder gewinnen und feierte 3 schwarz-gelbe Punkte, die äußerst gut taten.