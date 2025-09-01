Waldtrudering II erkämpft sich Unentschieden zum Saisonauftakt

Nach sechswöchiger Vorbereitung sowie Spielverlegung am ersten Spieltag brannte die Waldtruderinger Zweite auf den Saisonauftakt. Vom frisch gewählten Kapitän Flo Horst und dem neuen Co-Trainer Flo „Magic“ Maier scharf gemacht, galt es der neu gegründeten und siegreich gestarteten Spielgemeinschaft Moosach/Bruck auf dem Moosacher Hauptplatz Paroli zu bieten. Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften ab und es passierte nichts zwingendes, auch wenn der Gastgeber mehr Ballbesitz hatte. Nach 15 Minuten traf ein erster guter Abschluss aus der zweiten Reihe Stöcklin genau an der Schläfe, so dass dieser nicht mehr weitermachen konnte. Kurz darauf durften auch die schwarz-gelben Gäste ein erstes Mal nach Konter abschließen: Zarriellos Versuch aus der Drehung war jedoch zu harmlos, um echte Gefahr auszustrahlen. In der Folge waren es vor allem die hoch pressenden und angriffslustigen Gastgeber, die das Geschehen bestimmten und zahlreiche aussichtsreiche Situationen nicht sauber zu Ende spielten oder von aufopfernd kämpfenden Waldtruderingern am Abschluss gehindert wurden. Über rechts spielte man sich immer wieder gute Möglichkeiten heraus, die einmal Sarnowski per Block und kurz vor der Halbzeit Keeper Doleschel im 1 gegen 1 abwehren konnten. Da Waldtrudering nach vorne hin selbst kaum nennenswert in Erscheinung trat, ging es mit 0:0 in die Kabinen.

Nach der Pause kam Waldtrudering etwas mutiger aus der Kabine, und nach Ballverlust Moosach/Bruck im Aufbau versuchte Zarriello, den aufgerückten Keeper per Chip zu überlupfen, scheiterte jedoch etwas kläglich. Anschließend konnte ein Abschluss des Moosacher Kapitäns aus ca. 20 Meter von Doleschel sicher gefangen werden. Dieser leitete einen Tempogegenstoß ein, der zu hastige Wulf-Abschluss ließ aber eine eigentlich aussichtsreiche Situation verpuffen. Nur 2 Minuten später machten es die Moosacher besser, als Reck Wittmann mit einem schweren Zuspiel in Bedrängnis brachte und die Restverteidigung nach dem Ballverlust nicht schnell genug schaltete, so dass ein Stürmer nach 2 einfachen Pässen von links einlief und alleine vor Doleschel zum 1:0 vollstrecken konnte (58.). Jetzt drücke Moosach/Bruck auf die Entscheidung. Keine 10 Minuten nach dem 1:0 rettete die Latte nach Hereingabe von rechts und klasse Direktabnahme, und ein weiterer Versuch aus halbrechter Position konnte von Doleschel aufgenommen werden. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit zeigte sich Waldtrudering dann auch wieder selbst offensiv, als Haage links im 16er freigespielt wurde und sich für einen schwierigen Abschluss in die Arme des Torwarts entschied, obwohl Stürzer zentral vor dem Tor blank stand. Der auffällige Haage war es auch, der weniger später einen Halbfeldfreistoß Richtung Moosacher 16er schlug, der über Umwege und Gestochere bei Reck landete, welcher unter Mithilfe der gegnerischen Keepers aus 5 Metern das 1:1 markierte (78.). Die Antwort der Gastgebers ließ wiederum nicht lange auf sich warten: Wittmann wollte es bei eigenem Freistoß an der Mittellinie schnell machen, spielte aber den Moosachern in der Füße. Die aufgerückte Abwehrreihe konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig reagieren, und so brachte der Moosacher Kapitän seine Farben wieder in Front (80.). Die Gäste zeigten nach diesem Rückschlag aber Moral, und nach gutem Nachsetzen des eingewechselten Triwaris kam der Ball über Zarriello und Reck zu Stürzer, der aus dem linken Halbfeld eine Traumflanke punktgenau auf Wittmann spielte, welcher mit einem präzisen Abschluss zum umjubelten 2:2-Ausgleich traf (85.). Moosach/Bruck versuchte daraufhin nochmal alles und schlug bis zum Abpfiff viele lange Bälle gefährlich Richtung Waldtruderinger 16er, fanden dort jedoch in der aufmerksamen Abwehrreihe und dem hellwachen Doleschel ihren Meister. Auf der anderen Seite versuchte es Stürzer nach Ablage von rechts nochmals mit vollem Risiko aus 16 Metern, verzog den Ball aber Richtung Eckfahne. So endete ein intensives Spiel 2:2.



Durch den betriebenen Aufwand und die kämpferisch ansprechende Leistung hat man sich das Unentschieden gegen einen spielerisch starken Gegner verdient. Kommende Woche beim Heimspielauftakt gegen Grafing II wird das Ziel sein, offensiv selbst mehr in Erscheinung zu treten und so die ersten 3 Punkte der Spielzeit 25/26 zu holen.