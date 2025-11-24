Waldtrudering II erkämpft sich Remis zum Hinrundenabschluss

Bei frostigen, aber sonnigen Aussichten traf die Mannschaft vom Trainergespann Horst/Maier nach dem vergangenen Duell gegen Dornach II mit dem SV Baldham-Vaterstetten II auf den nächsten Aufstiegsaspiranten. Auf dem Baldhamer Kunstrasen gelang es von Beginn an, gestaffelt zu stehen und in den Anfangsminuten hielt man die Gastgeber auch gut vom eigenen Tor weg. Eine gute Balleroberung von Zarriello ermöglichte Wittmann nach schönem Dribbling gar die erste echte Torchance, sein Abschluss aus 16 Metern geriet aber zu zentral. Wenig später setzte Haage einen Freistoß aus guter Position deutlich zu hoch an. Nach der Anfangsviertelstunde lief der Ball dann bei den Hausherren besser und bis zur Mitte der Halbzeit wurden einige Situationen über die rechte Angriffsseite eingeleitet. Nach Einwurf auf besagter Seite fiel dann auch das 1:0, als die Waldtruderinger Hintermannschaft kurz abschaltete und so eine Flanke zuließ, die Doose vor dem eingelaufenen Stürmer wohl selbst ins Tor bugsierte (23). Mit der Führung im Rücken spielten die Baldhamer weiter nach vorne und verpassten es, nur wenige Zeigerumdrehungen später den Spielstand zu erhöhen, als über rechts umgeschaltet wurde, Doose im Verbund mit Horst aber klären konnte. Danach gönnte sich das Spiel eine Ruhepause. Nach gut 30 Minuten spritze dann John auf Höhe des 16ers gut beim tiefen Aufbau des Gegners dazwischen, hackte beim Versuch abzuschießen aber in den Boden und verfehlte so sein Ziel. Nachdem auch den Gastgebern nicht mehr gelang als zwei Abschlüsse aus der zweiten Reihe, ging es leistungsgerecht mit 1:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel spiegelte sich dann die Anfangsphase; diesmal waren es die Baldhamer, die besser starteten, aber zwei Mal gegen den wachen Schneidawind den Kürzeren zogen. Auf der anderen Seite trafen die Gäste nach Freistoß von Haage, Kopfball Doose und dann im Gewühl wohl irgendwie Mast zum Ausgleich (48.). Kurz nach dem Ausgleichstreffer schwächten sich die Gäste dann unclevererweise selbst, als Wittmann - bereits gelb-verwarnt- foulte, zu Vorsicht ermahnt wurde und sein bayrisch-lässiges Abwinken mitsamt „bassd scho“ zu einem harten Platzverweis führte (54.). Mit der Aussicht auf nun gut 35 Minuten Überzahl drückten die Hausherren, die mit einem Dreier die Tabellenführung hätten übernehmen können, nun wieder aufs Gas und Schwarz-Gelb musste mit Mann und Maus verteidigen. Das gelang auch, wenn auch oftmals erst in letzter Linie, und Baldham kam trotz deutlicher Feldüberlegenheit zu wenigen klaren Gelegenheiten. Erst als der eingewechselte Ghafor nach Foul mit einer Zeitstrafe und dann nach unbedachtem Kommentar Richtung Schiedsrichter mit glatt Rot vom Feld verwiesen wurde, wurde es nochmal richtig brenzlig (85.). Ein starker Abschluss aus gut 20 Metern knallte an den Querbalken. Nachdem Haage bei einem der nun natürlich sehr seltenen Entlastungsangriffe einen Freistoß ans Außennetz setzte, war es auch auf der anderen Seite ein Freistoß, der wieder an die Latte prallte. Nach einer langen Nachspielzeit, in der man sich dem letzten Aufbäumen der Gastgeber erfolgreich entgegenwarf, stand so ein 1: 1 zu Buche.