Waldtrudering II baut Siegesserie gegen Bruck weiter aus

Nach den erfolgreichen letzten Wochen wollte die Mannschaft von Trainer Raphael Horst gegen den SV Bruck ihren Lauf weiterführen. In der Anfangsphase hatte die schwarze-gelbe Hintermannschaft eine gehörige Portion Glück, als Keeper Doleschel unter einer Flanke durchsegelte und Bagehorn den Abschluss der Brucker von der Linie kratzen musste. Daraufhin entwickelte sich ein Spiel auf mäßigem Niveau. Bruck konzentrierte sich auf weite Bälle und Freistöße und überließ Waldtrudering weitgehend den Ballbesitz, die aber nicht allzu viel damit anfangen konnten. Bei der ersten hitzigen Szene wurde Doose rechts in die Tiefe geschickt, drang in den 16er ein und wurde dort hörbar am Bein getroffen. Ein Pfiff blieb jedoch aus, und stattdessen waren es die Brucker, die im direkten Gegenzug Doleschel einer ersten echten Prüfung unterzogen.

Wenig später war es wieder Doose, der über rechts im Zusammenspiel mit Ghafor in den 16er eindrang und sich alleine vor dem Torwart präsentierte, der Abschluss mit dem schwächeren linken Fuß war jedoch zu harmlos. Auf der anderen Seite traf ein Brucker Stürmer nach Flanke von rechts sehenswert per Volley am langen Eck, das Tor wurde aber aufgrund eines vorhergehenden Offensivfouls aberkannt. Nennenswerte Highlights waren in den nächsten Minute bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit Mangelware. Dann brach Weiß über links durch und flankte auf den am zweiten Pfosten frei stehenden Ghafor, der den Ball aber per Volley nur an jenen Pfosten setzten konnte. Auf der Gegenseite wurde der Brucker Spielertrainer nach Ballverlust in der Vorwärtsbewegung in die Tiefe geschickt, scheiterte mit seinem Abschluss aber an Doleschel. So ging es torlos in die Kabinen.