Waldtrudering II baut Siegesserie gegen Anzing-Parsdorf II weiter aus

Im letzten von fünf Heimspielen in Serie hieß das Ziel für die Zweitvertretung der Schwarz-Gelben den fünften Sieg in Folge zu holen. Zunächst waren es aber die Gäste, die, ähnlich zum Hinspiel, mit schnörkellosem und körperbetontem Spiel die Partie bestimmten. Da sich aber diese Überlegenheit zunächst nicht zählbar niederschlug und auch die Hausherren in den von ihnen vorgetragenen Angriffen zu verkopft agierten, plätscherte das Spiel gute zehn Minuten auf mäßigem Niveau vor sich hin. Die erste echte Chance hatte dann Franz per Abschluss von halblinks, der allerdings vom gut reagieren Gästetorwart abgewehrt werden konnte. Dann brachte ein geradliniger Angriff der Gäste über Zentrums einen Stürmer in eine Abschlussposition. Der verdeckte Fernschuss konnte vom Waldtruderinger Schlussmann nicht entscheidend entschärft werden und schlug wuchtig im Tor ein (21.). Nach einer weiteren Anzinger Großchance nach einer unzureichend geklärten Ecke berappelten sich die Gastgeber etwas und kamen in Person von Manchevski nach einer schönen Kombination zu einer aussichtsreicheren Gelegenheit - den schwachen Abschluss aus 15 Metern konnte der Torhüter aber leicht unter sich begraben. Kurz vor der Halbzeit fand eine starke Freistoßflanke von Franz den durchgelaufenen Bachmann, der freistehend aus kurzer Distanz den 1:1 Pausenstand besorgte (41.).

Nach der Pause kamen die Schwarz-Gelben dann verbessert aus den Kabine und spielten klarer nach vorne. Dennoch musste erneut ein Standard her, um das Ergebnis umzubiegen. Ein erneut stark getretener Halbfeldfreistoß von Franz fand am langen Pfosten Ghafor, der einnicken konnte (51.). Anschließend gelang die Spieleröffnung besser und die Platzherren drückten Anzing-Parsdorf hinten rein. Als sich Manchevski dann kurz darauf nach Chipball mit starker Drehung von seinem Bewacher löste, wusste sich dieser nur mit einem Foul zu helfen, und der Schiedsrichter zeigte zu Recht auf den Punkt. Der gut aufgelegte Ghafor übernahm und verwandelte trocken zum 3:1 (55.). Anzing-Parsdorf steckte jedoch keineswegs auf, sondern kam, auch aufgrund von teilweise passiv verteidigenden Waldtruderingern, immer wieder gefährlich vors Tor. So hatte die Waldtruderinger Defensivreihe zwei Mal Glück: Zunächst prallte eine Direktabnahme nach Ecke vom Querbalken zurück, und kurz darauf verfehlte ein Querpass einen freistehenden Anzinger im 16er nur knapp. Nach einigen Wechseln auf TSV-Seite gelang es wieder etwas Struktur ins Spiel zu bringen. Echte Torchancen waren aber nun nur noch selten zu sehen. Gegen Ende der Partie spielte ein langer Ball vom Waldtruderinger Keeper Ghafor frei, dessen Abschluss zwar noch geblockt werden konnte, den Abpraller verwertete aber der eingewechselte Bozhinov souverän (79.). Das letzte Wort der Partie war noch nicht gesprochen, als ein kurz ausgeführter Freistoß der Gäste im Zusammenspiel mit einer der zahlreichen Bodenwellen des Waldtruderinger Rasens für den 4:2 Anschlusstreffer sorgte (82.). Eine letzte Szene mussten die Mannen von Raphael Horst dann noch überstehen, als ein Anzinger Angreifer aus kurzer Distanz erneut nur die Latte traf, während Drenkard auf der Gegenseite in letzter Sekunde mit einem Tackling am Torerfolg gehindert wurde. So ging ein torreiches Spiel mit demselben Ergebnis zu Ende, das kurz zuvor auch die Erstvertretungen beider Teams an selbe Stellte erzielt hatten: 4:2.