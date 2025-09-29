Waldtrudering dreht Partie in Grasbrunn zu deutlichem Sieg

In der Begegnung zwischen Grasbrunn und Waldtrudering erwischten die Gäste den besseren Start und kamen in den ersten 10 Minuten zu zwei aussichtsreichen Abschlüssen, doch wurde Schusters Versuch aus 16 Metern zur Ecke abgefälscht und einen strammen Schuss von Wolf aus 20 Metern halblinker Position konnte der Keeper gerade noch um den Pfosten lenken. In der 12. Minute gingen die Hausherren aus dem Nichts in Führung, als ein Freistoß von der rechten Auslinie hoch in Richtung Tor gedroschen wurde und dem in dieser Situation äußerst unglücklich agierenden Doleschel durch die Hände rutschte.

Anschließend entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Waldtrudering gefühlt etwas mehr vom Spiel hatte. Beide Teams agierten dabei mit einer sehr geringen Fehlerquote, so dass sie einerseits gegen die aufmerksamen Defensivreihe des Gegners selten ein Durchkommen fanden, andererseits durch sichere Ballstafetten durchaus gefällige Aktionen initiierten. Die Gastgeber näherten sich um die 20. Minute einem zweiten Treffer an, als erst Knöcklein nach einem Steckpass auf die halb-linke Grasbrunner Offensivseite in letzter Sekunde zur Ecke klären konnte, und wenig später TW Doleschel einen Schuss aus spitzem Winkel ebenfalls zum Eckball lenkte. Dann kamen die Gäste wieder besser auf, Mayer aus 18 Metern abgefälscht zur Ecke, Lehder zu unplatziert sowie Franz aus acht Metern über das Gehäuse meldeten erste Ansprüche auf den Ausgleich an. Die beste Möglichkeit auf das 1:1 bot sich Bieringer, der nach Seitenwechsel von Lehder und gefühlvollem Direktspiel von Wolf frei vor dem Keeper auftauchte, diesen jedoch aus kurzer Distanz nicht überwinden konnte.

Nach einer vor und nach dem Seitenwechsel knapp 10-minütigen Phase ohne Höhepunkte waren es dann erneut die Gäste, die zielstrebiger auftraten und sich nun auch für den betriebenen Aufwand belohnten. In der 54. Minute wurde ein strammer Franz-Freistoß vom TW noch per Faustabwehr geklärt, in der gleichen Minute konnte dann aber Holderied eine Lehder-Ecke per Kopf ins lange Eck verlängern und so den Ausgleich erzielen. Waldtrudering war in dieser Phase in allen Belangen überlegen und ging im Anschluss an einen Einwurf von der rechten Seite in Führung, als Seltmanns Hereingabe zu Bieringer gelangte, der sich am rechten 5er-Eck gegen zwei Gegner behauptete und ins lange Eck einschob. Grasbrunn war nun völlig von der Rolle und fing sich erneut nur drei Minuten später den nächsten Treffer; Schuster hatte auf der linken Seite Hauschild auf die Reise geschickt, der den eigentlich schon vom Innenverteidiger abgefangenen Ball zurückeroberte und quer auf Franz legte, der den Schlussmann mit einem gefühlvollen Heber überwand. Die Platzherren fingen sich anschließend wieder, fanden gegen die weiterhin gut organisierte Gäste-Defensive aber kaum ein Durchkommen. Vielmehr ließ Waldtrudering mehrmals die Vorentscheidung liegen, etwa bei einem Bieringer-Knaller an den Querbalken in der 70. Minute. 10 Minuten vor dem Ende gelang Hauschild genau diese Vorentscheidung dann doch, als er nach starker Balleroberung von Seltmann und einem Doppelpass mit ebendiesem von der Mittellinie frei aufs Tor zusteuern durfte und den Ball fulminant in den rechten Winkel jagte. In der Schlussphase bot sich beiden Teams noch die eine oder andere Abschlussmöglichkeiten, ein weiterer Treffer fiel bis zum Schlusspfiff des äußerst souverän leitenden Unparteiischen jedoch nicht mehr.