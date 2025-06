Waldtrudering bestreitet nach Niederlage in Grasbrunn Relegation

Im letzten Saisonspiel hatten die Waldtruderinger den Klassenerhalt selbst in der Hand, es musste 'nur' ein Sieg in Grasbrunn her. Von Beginn zeigten sich die Gäste gewillt, dieses Vorhaben konsequent umzusetzen, und hatten so ab der ersten Minute mehr vom Spiel. Nach etwa 10 Minuten bot sich Offenhäuser so auch die erste klare Gelegenheit, doch konnte der Grasbrunner Keeper den Schuss aus 8 Metern halblinker Position mit einer reaktionsschnellen Fußabwehr über das eigene Gehäuse lenken. Die Hausherren wussten der intensiven Waldtruderinger Spielweise wenig entgegen zu setzen, lediglich ein von L. Berger geblockter Versuch aus 12 Metern sowie ein Freistoß aus 25 Metern halblinker Position, der TW Weinbrenner nicht wirklich forderte, fanden als Offensivbemühungen ihren Weg in die Notizbücher. Die Gäste kamen hingegen relativ regelmäßig zu aussichtsreichen Abschlüssen, doch wurden Mayer von halblinks sowie ein Popp-Freistoß aus 20 Metern vom aufmerksamen Schlussmann pariert, während ein Gestocher von Mayer im Anschluss an einen Eckball von einem Feldspieler auf der Torlinie geblockt wurde und Bieringer aus 10 Metern rechts vorbei zielte.

Auch die Anfangsphase des zweiten Durchgangs gehörte den Gästen, Bagehorn und Querfurth jeweils per Kopf konnten in aussichtsreichen Personen das Spielgerät aber nicht im Gehäuse unterbringen. So kam es, wie es kommen musste, und die Gastgeber gingen nach knapp 70 Minuten mehr oder weniger aus dem Nichts in Führung: Ein Freistoß aus 25 Metern halblinker Position hoppelte Richtung rechts Eck, wo TW Weinbrenner den Ball nicht festhalten konnte und ein nachrückender Grasbrunner den Nachschuss per Lattenunterkante ins Netz nagelte. Die Gäste agierten nun etwas kopflos, und nachdem ein Kopfball des eingewechselten F. Weinbrenner übers Gehäuse strich, führte kurz darauf ein verlorener Pressschlag durch Mayer zu einem Grasbrunner Konter, welchen die Hausherren konsequent ausspielten und letztlich aus 10 Metern halbrechter Position erfolgreich zu Ende brachten. Waldtrudering gab sich zwar nicht auf, und hätte durch Mayer, Hauschild, Schuster per Freistoß und Querfurth per Kopfball durchaus nochmal herankommen können, doch dauerte es bis zur 88. Minute, ehe nach einem Foul an Bieringer Schuster per Strafstoß den Anschlusstreffer erzielte. Die Gäste blieben auch in der Nachspielzeit am Drücker, außer einem Kullerball von Weinbrenner in die Arme des Keepers kam dabei aber nichts heraus.

In einem weitgehend einseitigen Spiel muss Waldtrudering somit eine bittere Niederlage verdauen und darf nun in der Relegation gegen ESV München Ost den Klassenerhalt sicherstellen.