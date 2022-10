Waldtrudering besteht in Neuperlach

Am 8. Spieltag trat Waldtrudering bei der Zweitvertretung des SV Neuperlach an. Obgleich die Gäste von Beginn an das Heft des Handelns in der Hand hatten, war man ob der spielerischen Klasse der Hausherren durchaus gewarnt. Diese ließ das Heimteam insbesondere nach Balleroberungen aufblitzen und kombinierte sich dann teilweise sehenswert und zielstrebig nach vorne. Dennoch verzeichnete Waldtrudering die besseren Chancen, etwa in Person von Schuster, der am rechten Pfosten scheiterte, oder Koch, der eine gefühlvolle Franz-Hereingabe aus 5 Metern rechts vorbei köpfte. Die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung gelang Schuster in der 20. Minute, der nach einem beherzten Einsatz von Horst auf rechts davonziehen konnte und das Leder aus 8 Metern mithilfe des linken Innenpfostens versenkte. Bis zur Halbzeit hatten beide Teams noch einige Tor-Möglichkeiten, doch scheitere Franz frei vor dem Keeper an dessen starker Abwehrreaktion und auch Koch fand aus 16 Metern im TW seinen Meister; auf der Gegenseite verhinderte der Querbalken bei einem der genannten Gegenangriffe den Ausgleich, TW Weinbrenner konnte einen Distanzschuss und einen Kopfball problemlos aufnehmen und eine Hereingabe aus spitzem Winkel trudelte zwei Meter am langen Pfosten vorbei.

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich die Kontrahenten 15 Minuten ohne nennenswerte Offensivaktionen; dann brach Schuster auf der rechten Seite durch und fand mit einer flachen Hereingabe den mitgelaufenen Franz, doch war der Querpass etwas zu fest, so dass der Abschluss unkontrolliert geriet und knapp am langen Pfosten vorbei strich. Kurz darauf leistete sich ein Neuperlacher im eigenen Strafraum einen Querschläger, den Schuster dankend aus 8 Metern zum 2:0 einschoss. Damit war der Widerstand der Hausherren gebrochen und die restlichen 25 Minuten gerieten komplett einseitig. Im Minutentakt boten sich den Gästen nun hochkarätige Möglichkeiten; das 3:0 erzielte Koch per Kopf auf Hereingabe von Franz, das 4:0 besorgte Letzterer geistesgegenwärtig mit einem direkt verwandelten Freistoß, bei dem der TW bereits am Pfosten die Mauer stellen wollte. Nur eine Zeigerumdrehung später vollendete Hauschild auf Vorlage von Holderried, und kurz vor dem Ende durfte der aufgerückte Gassner seinen ersten Treffer im Herrenbereich bejubeln.